به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری، ضمن تسلیت ایام محرم، اظهار داشت: هفته آینده برنامه وداع با پیکر رهبر شهید برگزار خواهد شد که خیلی از چشمها و دوربینها آماده ثبت این اتفاق تاریخی است. انتظار این است که انشالله تک تک شهروندان کشور به پاس احترام به خدمات و صلابت های امام شهیدمان کم نگذارند و انشالله این مراسم هرچه با شکوه‌تر و امن برگزار شد و سبب تعجب رسانه های جهان گردد.

وی با اشاره به بازی ایران و مصر، ادامه داد: علیرغم همه کارشکنی که حکومت استکبار امریکا انجام داد فوتبالیست های ما خوب درخشیدند. امیدواریم موقعیتی پیش آید تا بتوانند صعود کنند .

وی در مورد اظهارات رئیس قوه قضاییه در مورد مذاکرات که گفته است مذاکرات به معنای تسلیم نیست، گفت: اگر امروز پیروزی‌هایی داریم و دشمن تا دندان مسلح به سرکردگی ترامپ و رژیم صهیونیستی داریم، یک‌ مثل در کشور تشکیل شد که یک طرف آن نیروهای مسلح، سوی دیگر دیپلمات‌ها و طرف سوم بعثت مردم است.

وی با بیان اینکه در استقرار ۵۰سال جمهوری اسلامی آغاز کننده هیچ جنگی نبودیم، افزود: دشمن ما هیچگاه قابل اعتماد نیست.

باهنر یادآور شد: دیپلمات‌های ما بر اساس تجربیات گذشته و با بی اعتمادی مذاکرات را انجام می دهند.

وی با اشاره به حضور مردم در میدان افزود: مردم علیرغم همه مشکلات و گرفتاری هایی که دارند پای وطن و ایران مستقل و ایران یکپارچه با همه توان ایستادند.

باهنر گفت: دشمن از روز اول فهمیده که ماندن این نظام به ارتباط امت و امام بستگی دارد و تمام ترفندهایی که دشمن به کار برده در راستای ناامید کردن مردم بوده است اما مردم ما بیش از ۱۱۰ شب است که پای کار ایران ایستاده اند.

باهنر عنوان کرد: دشمن تاکنون به هیچکدام از اهدافش نرسیده و بلکه مجبور به عقب نشینی شده است. ما به دیپلماتهایمان اعتماد کامل داریم.دشمن در همین موقعیت تلاش میکند جامعه ما را دسته دسته کند.

وی بیان کرد: مردم حواسشان باشد حرفهای انشقاق ایجاد کن، باشد.

باهنر در مورد حملات در برخی تریبون‌ها به رییس جمهور گفت: ما نمی‌خواهیم نقد کنندگان را به تفرقه انداز بنامیم، باید این اعتماد را داشته باشیم، رسانه ملی و تریبون‌های ما این بحث را داشته باشند که کار با انسجام و هماهنگی و مدیریت انجام‌ می شود. رهبری فرمودند من علی الاصول با این مذاکره موافق نبودم. رهبری با این پیام فرمودند که نظارت کامل وجود دارد.

وی ادامه داد: نظام ما به صورت طبیعی و ساختار مند کار را پیش میبرد اما یک نظارت عامه نیز وجود دارد. در این ساختار یک عده میگویند ما مخالفیم و حتی در برخی میادین میبینم که میخواهند یک نفر را اعدام کنند!کسانی که اعتراض میکنند حواسشان باشد ممکن است با دو واسطه، سه واسطه و چهار واسطه کاری را انجام دهند که دشمن میخواهد.

باهنر در مورد نقش حوزویان در تقویت اتحاد کفت: بعثتی را که امام شهیدمان فرمودند در سایه اتحاد و انسجام ملی است. دشمن پاشنه آشیل ما را خوب تشخیص داده و میخواهد وحدت را بر هم‌بزند. تریبون دارها و حوزویان و … باید حواسشان باشد تا ای به آسیاب دشمن نریزند. هرانچه که بخواهد انسجام‌ملی را بر هم‌بزند خلاف منافع ملی و انسجام است.

وی گفت: نظارت رهبری مقتدرانه و عالمانه است. نباید به گونه ای رفتار کرد که که بخشی از میدان و خیابان و دیپلمات‌ها را تضعیف یا تقویت نکند.

باهنر در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره احتمال وقوع جنگ مجدد در ۶۰ روز آینده، اظهار کرد: اگر بخواهیم در مورد کمیت صحبت کنیم، احتمال وقوع یا عدم وقوع جنگ را ۵۰-۵۰ است.

وی افزود: حس و تحلیل ما این است که حمله‌کنندگان به ایران اسلامی به هیچ‌یک از اهداف خود نرسیدند. در دوران جنگ تحمیلی نیز رژیم صدام تصور می‌کرد با حمله به ایران به سرعت به پیروزی خواهد رسید، اما چنین نشد.

باهنر ادامه داد: امروز حاکمیت ایران بر تنگه هرمز تثبیت شده و مهم‌تر از آن، جمهوری اسلامی توانست شرایط را مدیریت کند. با این وضعیت، اگر طرف مقابل ذره‌ای عقلانیت داشته باشد و منافع خود را در نظر بگیرد، بعید است بار دیگر جنگی را علیه ایران آغاز کند.

وی تصریح کرد: بر این اساس، تحلیل ما این است که جنگ جدیدی رخ نخواهد داد؛ البته نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همچنان با آمادگی کامل و دست به ماشه هستند.

وی در مورد نقاط ضعف و قوت در جنگ اخیر گفت: ما واحدهای اطلاعاتی در کشور زیاد داریم و همگی زحمت میکشند اما باید یک مدیریت واحد باشد تا انها را مدیریت کند و سوژه های همدیگه را نسوزانند. باید در سیستم اطلاعاتی کشور بازنگری جدی شود اما این به معنای انحلال انها نیست.

عضو مجمع تشخیص مصلحت بیان کرد: بارها گفته‌ام امروز علیرغم همه گرفتاری هایی که مردم دارند یک محاسبه مهندسی کردیم که سالی حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیارد یورو در کشور انرژی مصرف میکنیم که به شدت ناعادلانه است که باید کنترل شود. برخی از دولتهای ما نفت زیادی فروختند اما پول پاشی کردند. در ایام جنگ ظاهر کشور خوب اداره شد اما بازسازی پس از جنگ منابع مالی زیادی میخواهد. سه قوه باید با هم مملکت را اداره کنند نه در مقابل همدیگر باشند.

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