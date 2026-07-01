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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۱

انفجارهای کنترل‌شده در جنوب اصفهان؛ شهروندان نگران نباشند

انفجارهای کنترل‌شده در جنوب اصفهان؛ شهروندان نگران نباشند

اصفهان – مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از انجام عملیات انفجار کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده در مناطق جنوبی اصفهان و شهر بهارستان خبر داد.

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی روز جاری (تا ساعات بعدازظهر و عصر)، تیم‌های فنی و تخصصی اقدام به انجام عملیات انفجارهای کنترل‌شده در محدوده کوه صفه، جنوب شهر اصفهان و شهر بهارستان خواهند کرد.

وی افزود: این عملیات به‌منظور خنثی‌سازی و پاک‌سازی مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از دوران جنگ (جنگ رمضان) انجام می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر اینکه این فعالیت‌ها تحت نظارت دقیق تیم‌های فنی صورت می‌گیرد، تصریح کرد: صداهای شنیده شده در این مناطق ناشی از این عملیات فنی است و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

کد مطلب 6876366

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