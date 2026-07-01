تخریب خانه تاریخی ابواسحاقیه جدید نیست؛ جریان پرونده حقوقی علیه متولی

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار تصاویری در فضای مجازی درباره تخریب یکی از خانه‌های تاریخی محله ابواسحاقیه اصفهان و طرح پرسش‌هایی درباره وضعیت حفاظت از این مجموعه ارزشمند، معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ضمن تشریح ابعاد موضوع، تأکید کرد که تخریب منتشرشده مربوط به سال‌های گذشته بوده و اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان از مسیرهای قانونی و حقوقی موضوع را پیگیری کرده است.

سیدروح‌الله سیدالعسگری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت تاریخی و فرهنگی محله ابواسحاقیه در بافت پیرامون مسجد جامع اصفهان اظهار کرد: محدوده ابواسحاقیه یکی از ارزشمندترین بخش‌های بافت تاریخی اصفهان به شمار می‌آید که متأسفانه در سال‌های گذشته به دلیل قرار گرفتن در محدوده طرح دانشگاه علوم حدیث، بخشی از خانه‌های تاریخی آن با چالش‌های متعدد در زمینه تملک، حفاظت و نگهداری مواجه شده است.

وی افزود: بسیاری از خانه‌های تاریخی این محدوده در اختیار متولی طرح قرار دارد و متأسفانه طی سالیان گذشته در زمینه نگهداری و حفاظت از برخی بناهای ارزشمند این محله کوتاهی‌هایی صورت گرفته که بخشی از آسیب‌های واردشده به این خانه‌ها نیز ناشی از همین موضوع است.

معاون میراث‌فرهنگی استان اصفهان با بیان اینکه اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان از سال گذشته روند شناسایی، مستندسازی و ثبت آثار واجد ارزش این محدوده را با جدیت دنبال کرده است، اظهار کرد: در نتیجه این اقدامات، تعدادی از پلاک‌های تاریخی محله ابواسحاقیه در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیدند. یکی از بناهای ثبت‌شده همین مجموعه نیز در روزهای اخیر وارد مرحله اجرایی مرمت شده و عملیات حفاظت و مرمت آن آغاز شده است.

وی با اشاره به بنایی که تصاویر آن در فضای مجازی منتشر شده است، تصریح کرد: تخریب صورت‌گرفته مربوط به ماه‌های اخیر یا روزهای گذشته نیست و این آسیب‌ها در سال‌های گذشته و در بازه زمانی حدود دو تا سه سال قبل رخ داده است. حتی بخشی از تصاویر منتشرشده نیز مربوط به سال ۱۳۹۸ است و ارتباطی با تخریب جدید ندارد.

سیدالعسگری ادامه داد: با وجود آسیب‌های واردشده، ارزش‌های تاریخی و معماری این بنا موجب شد پرونده آن در فرآیند ثبت قرار گیرد و در فهرست آثار واجد ارزش و سپس در فهرست آثار ملی کشور ثبت شود تا امکان حفاظت قانونی و پیگیری حقوقی برای آن فراهم شود.

وی با تأکید بر اینکه مطابق قانون، مالک یا متولی بناهای واجد ارزش تاریخی موظف به حفظ و نگهداری از این آثار است، اظهار کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان اصفهان در چندین مرحله مکاتبات رسمی لازم را با متولی مجموعه انجام داده و بر ضرورت حفاظت و نگهداری بناها تأکید کرده است، اما به دلیل کوتاهی‌های صورت‌گرفته، پرونده حقوقی علیه متولی مربوطه تشکیل شده و هم‌اکنون در مسیر قانونی در حال پیگیری است.

معاون میراث‌فرهنگی استان اصفهان افزود: بر اساس ضوابط قانونی، متولی بنا موظف است نسبت به بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده اقدام کند و این بازسازی باید مطابق عرصه، حدود، حجم و ویژگی‌های تاریخی بنا و تحت نظارت ضوابط میراث‌فرهنگی انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: حفاظت از خانه‌های تاریخی ابواسحاقیه برای اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان اصفهان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا این مجموعه بخشی از هویت تاریخی بافت پیرامون مسجد جامع اصفهان و یکی از ارزشمندترین بخش‌های میراث شهری اصفهان محسوب می‌شود.

سیدالعسگری تأکید کرد: اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان ضمن پیگیری مستمر موضوع از طریق مراجع قانونی، روند حفاظت، مرمت و صیانت از خانه‌های تاریخی ثبت‌شده این محدوده را با جدیت دنبال خواهد کرد و اجازه نخواهد داد حقوق عمومی و ارزش‌های میراثی این مجموعه نادیده گرفته شود.