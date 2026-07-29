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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۷

نجات خانه تاریخی متقی اردکان از خطر تخریب توسط موریانه‌ها

نجات خانه تاریخی متقی اردکان از خطر تخریب توسط موریانه‌ها

یزد-عملیات حفاظتی و کنترل موریانه‌ها با استفاده از سموم کم‌خطر و ایمن برای ساکنان، در پی بروز آسیب‌های شدید به بخش‌های مختلف خانه تاریخی «متقی» در اردکان، توسط میراث فرهنگی اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خانه تاریخی متقی، از بناهای ارزشمند و ثبت‌شده شهرستان اردکان، به همت بانو بی‌بی فاطمه شاکر اردکانی، مالک این خانه تاریخی، همچنان اصالت معماری و جریان زندگی سنتی خود را حفظ کرده است.

در پی گزارش بروز آسیب‌های شدید ناشی از فعالیت موریانه در این بنا و با پیگیری پایگاه میراث فرهنگی بافت تاریخی اردکان، کارشناسان واحد تحقیقات و کنترل عوامل بیولوژیک بررسی‌های تخصصی اولیه را انجام دادند.

در راستای جلوگیری از گسترش آلودگی و کاهش آسیب‌های وارده، عملیات حفاظت و کنترل موریانه با همکاری پایگاه میراث فرهنگی بافت تاریخی اردکان اجرا شد، این عملیات شامل تزریق محلول‌های تخصصی در کف و دیوارهای بنا به‌منظور ایجاد حفاظتی بلندمدت در برابر فعالیت موریانه‌ها بود.

با توجه به سکونت در این خانه تاریخی، در اجرای این پروژه از سموم با ایمنی بالا و کم‌خطر برای ساکنان استفاده شد تا ضمن حفاظت مؤثر از بنا، سلامت افراد نیز به‌طور کامل حفظ شود.

کد مطلب 6902921

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