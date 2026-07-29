به گزارش خبرگزاری مهر، خانه تاریخی متقی، از بناهای ارزشمند و ثبت‌شده شهرستان اردکان، به همت بانو بی‌بی فاطمه شاکر اردکانی، مالک این خانه تاریخی، همچنان اصالت معماری و جریان زندگی سنتی خود را حفظ کرده است.

در پی گزارش بروز آسیب‌های شدید ناشی از فعالیت موریانه در این بنا و با پیگیری پایگاه میراث فرهنگی بافت تاریخی اردکان، کارشناسان واحد تحقیقات و کنترل عوامل بیولوژیک بررسی‌های تخصصی اولیه را انجام دادند.

در راستای جلوگیری از گسترش آلودگی و کاهش آسیب‌های وارده، عملیات حفاظت و کنترل موریانه با همکاری پایگاه میراث فرهنگی بافت تاریخی اردکان اجرا شد، این عملیات شامل تزریق محلول‌های تخصصی در کف و دیوارهای بنا به‌منظور ایجاد حفاظتی بلندمدت در برابر فعالیت موریانه‌ها بود.

با توجه به سکونت در این خانه تاریخی، در اجرای این پروژه از سموم با ایمنی بالا و کم‌خطر برای ساکنان استفاده شد تا ضمن حفاظت مؤثر از بنا، سلامت افراد نیز به‌طور کامل حفظ شود.