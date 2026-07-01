به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه هنر و رسانه بنیاد شهید، مجید امرایی، با اشاره به نقش نمایشدرمانی در کاهش آثار روانی بحرانها، اظهار کرد: بهرهگیری از ظرفیتهای نمایشدرمانی و فعالیتهای خلاقانه جمعی میتواند نقش مؤثری در کاهش اضطراب، حفظ انسجام خانوادگی و تقویت تابآوری روانی افراد در شرایط بحرانی و جنگی داشته باشد.
وی که معاون ادارهکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران، نویسنده و پژوهشگر حوزه دراماتراپی است، افزود: بحرانها و رویدادهای آسیبزا معمولاً بدون هشدار قبلی رخ میدهند و همه افراد در چنین شرایطی در معرض آثار روانی ناشی از تروما قرار دارند، از اینرو آشنایی با شیوههای مدیریت هیجان و کاهش تنش اهمیت ویژهای دارد.
امرایی با تأکید بر ضرورت سازماندهی فعالیتهای روزمره در شرایط بحرانی، تصریح کرد: تقسیم مسئولیتها و تعریف نقشهای مشخص برای اعضای خانواده متناسب با تواناییهای هر فرد، احساس کنترل، امنیت و کارآمدی را تقویت میکند.
وی با اشاره به اهمیت استفاده خلاقانه از امکانات موجود، گفت: فعالیتهای جمعی، بازیهای گروهی، موسیقی، آواز، حرکات ریتمیک و سایر برنامههای مشارکتی از ابزارهای مؤثر برای کنترل هیجانات، کاهش اضطراب و تقویت روحیه اعضای خانواده به شمار میروند.
معاون ادارهکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین بر ضرورت کاهش تعارضهای بینفردی در شرایط بحرانی تأکید کرد و افزود: توجه به شیوه بیان، لحن گفتوگوها و پرهیز از تشدید تنشها نقش مهمی در حفظ آرامش روانی خانوادهها دارد.
امرایی با اشاره به اهمیت دریافت خدمات تخصصی سلامت روان، خاطرنشان کرد: در صورت بروز رفتارهای پرخطر، آشفتگیهای شدید روانی یا سایر علائم هشداردهنده، مراجعه به متخصصان سلامت روان ضروری است.
وی در پایان با تأکید بر توجه ویژه به سالمندان، بیماران، کودکان، نوجوانان و جوانان، گفت: استفاده از ظرفیت افراد خلاق و برنامهریزی برای فعالیتهای متناسب با شرایط و علایق اعضای خانواده، میتواند نقش مهمی در مدیریت شرایط اضطراری و حفظ سلامت روان جامعه ایفا کند.
نظر شما