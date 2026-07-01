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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۲۳

دستگیری عاملان درگیری منجر به تیراندازی در کوهدشت

دستگیری عاملان درگیری منجر به تیراندازی در کوهدشت

کوهدشت - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از دستگیری عاملان درگیری منجر به تیراندازی در شهرستان کوهدشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری منجر به تیراندازی در یکی از روستاهای اطراف شهرستان کوهدشت، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

مأموران با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی موفق شدند دو عامل اصلی درگیری و تیراندازی را شناسایی و طی دو عملیات غافلگیرانه آنها را دستگیر کنند.

در بازرسی‌های به‌عمل‌آمده، یک قبضه سلاح کلاشینکف، به همراه تعدادی فشنگ کشف شد.

متهمان پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6876783

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