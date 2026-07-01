آغاز طرح نشاط معنوی در ۱۲ بقعه متبرکه استان قم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین امیرعطاالله جباری، با اعلام آغاز طرح نشاط معنوی اظهار کرد: در قالب این طرح، آموزشهای روخوانی، روانخوانی، تجوید، احکام، ترویج معارف دینی و آموزشهای قرآنی در بقاع متبرکه برگزار میشود.
وی افزود: علاوه بر برنامههای دینی، دورههای مهارتی و هنری از جمله شمعسازی، آموزش کیکپزی، سنگ مصنوعی، خوشنویسی، نقاشی کودک و آموزش هوش مصنوعی نیز برای شرکتکنندگان پیشبینی شده است.
معاون فرهنگی اجتماعی اوقاف استان قم با اشاره به بخش ورزشی و اردویی این طرح گفت: مسابقات تیراندازی، استخر، فوتسال، تنیس و اردوهای یک روزه و چندروزه از دیگر برنامههای طرح نشاط معنوی خواهد بود.
جباری ادامه داد: این طرح در بقاع متبرکه شاخصی همچون آستان مقدس علی بن جعفر(ع)، امامزاده موسی مبرقع، امامزاده شاه ابراهیم، امامزاده سید معصوم، امامزاده جعفر شهید، امامزاده جعفر زواریون، امامزاده عبدالله قلعهچم، بقاع متبرکه بخش کهک، امامزاده شاه سید علی(ع)، بقعه ابو احمد، چهار امامزاده و همچنین مسجد جامع قم اجرا میشود.
وی تصریح کرد: بخشی از برنامهها به صورت اردوهای یک روزه در بقاع متبرکه برگزار خواهد شد تا نوجوانان و جوانان ضمن بهرهمندی از فضای معنوی امامزادگان، در فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و تفریحی نیز مشارکت کنند.
معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم در پایان بیان کرد: طرح نشاط معنوی از هشتم تیرماه آغاز میشود و به مدت یک ماه در بقاع متبرکه استان ادامه خواهد داشت.
قم- معاون فرهنگی اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم از آغاز طرح نشاط معنوی در ۱۲ بقعه متبرکه استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین امیرعطاالله جباری، با اعلام آغاز طرح نشاط معنوی اظهار کرد: در قالب این طرح، آموزشهای روخوانی، روانخوانی، تجوید، احکام، ترویج معارف دینی و آموزشهای قرآنی در بقاع متبرکه برگزار میشود.
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