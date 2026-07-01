به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر با تشریح جزئیات اقدامات عملیاتی این سازمان گفت: به منظور پوشش درمانی و رسیدگی فوری به وضعیت سلامت شهروندان، ۲۵۰۰ دستگاه آمبولانس و ۱۰ اتوبوس آمبولانس با هدف ایجاد پوشش کامل بهداشتی و درمانی در کنار سایر دستگاههای مسئول به کار گرفته شدهاند.
وی با تأکید بر استفاده از توان لجستیکی پیشرفته افزود: علاوه بر ظرفیتهای آمبولانسی، ۱۰۰۰ دستگاه موتور امدادی، ۱۰۰ دستگاه خودروی کنترل و فرماندهی، یکصد فروند پهپاد، ۷۶۰۰ دستگاه خودروی نجات و ۲۱ فروند بالگرد هلالاحمر برای پشتیبانی کامل و مدیریت بحران احتمالی در مراسم تشییع آماده هستند.
رئیس سازمان امداد و نجات با اشاره به استراتژی استقرار نیروها در تهران تصریح کرد: با بکارگیری نیروهای متخصص درمانی و امدادی در ۳۰ بیمارستان و کلینیک سیار و ۱۵۰۰ پایگاه ثابت و سیار، خدمات درمانی به زائران ارائه خواهد شد. این پوشش به صورت غیرمتمرکز طراحی شده است. به گونهای که در شهر تهران به فاصله هر ۵۰ متر، یک تیم امداد و نجات مستقر خواهد بود.
محمودی در بخش دیگری از سخنان خود به تمهیدات رفاهی و اقامتی اشاره کرد و گفت: جمعیت هلالاحمر برای رفاه زائران در شهرهای تهران، قم و مشهد، شرایط لازم را برای اسکان ۴ میلیون زائر فراهم کرده است و آمادگی داریم این ظرفیت را در صورت نیاز افزایش دهیم.
رئیس سازمان امداد و نجات با اشاره به بهرهگیری از تجربیات موفق در عراق گفت: از تجارب موفق پیادهروی در عراق استفاده کردیم و تیمهای “طبیب دوار” (پزشکان داوطلب به همراه کولهپشتی درمانی) در میان جمعیت مستقر میشوند. همچنین ۵۰۰ امدادگر که برای مراسم محرم به عراق اعزام شده بودند، در همانجا ماندگار شده و آماده ارائه خدمات در این ایام هستند.
محمودی در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر پوشش ویژه مراسم تشییع، امدادگران ما طبق وظایف ذاتی خود، در تمامی جادههای کشور و مسیرهای حرکت کاروانهای عزاداری برای ارائه خدمات در حوادث جادهای احتمالی در آمادهباش کامل هستند.
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