کودک ۴ ساله مفقود شده در گل رامیان پیدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی از پیدا شدن کودک ۴ ساله مفقود شده در منطقه گل رامیان خبر داد و اظهار کرد: این کودک امروز چهارشنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵، پس از پنج روز جستوجوی مستمر، توسط نیروهای جمعیت هلالاحمر شهرستانهای آزادشهر و رامیان پیدا شد.
وی افزود: خوشبختانه این کودک در زمان پیدا شدن از شرایط عمومی مناسبی برخوردار بود و پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، برای بررسیهای تخصصی و ادامه روند درمان به بیمارستان منتقل شد.
سلیمیبا اشاره به آغاز عملیات جستوجو گفت: در پی اعلام مفقود شدن این کودک حوالی ساعت ۱۹ روز شنبه ۶ تیرماه در منطقه گردشگری گل رامیان، مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان گلستان بلافاصله عملیات گسترده جستوجو را آغاز کرد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان گلستان ادامه داد: از نخستین ساعات حادثه، تیمهای امداد و نجات، تیمهای جستوجوی پیاده، تیمهای موتوری، تیم تخصصی آنست (سگهای جستوجو و نجات)، تیم پهپادی جمعیت هلالاحمر و همچنین تیم غواصی سازمان آتشنشانی گنبدکاووس با همکاری نیروهای انتظامی، دستگاههای اجرایی، گروههای مردمی و داوطلبان، بهصورت شبانهروزی عملیات جستوجو را در مناطق جنگلی و صعبالعبور ادامه دادند.
وی با قدردانی از تلاش تمامی نیروهای مشارکتکننده در این عملیات اظهار کرد: همدلی، هماهنگی و تلاش بیوقفه امدادگران هلالاحمر، نیروهای انتظامی، دستگاههای اجرایی، گروههای مردمی و داوطلبان، سرانجام به پایان خوش این عملیات و بازگشت سالم این کودک به آغوش خانواده منجر شد.
سلیمی ضمن قدردانی از تلاش نیروهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر شهرستانهای آزادشهر و رامیان، تأکید کرد: جمعیت هلالاحمر استان گلستان همواره با آمادگی کامل در کنار مردم بوده و در حوادث و شرایط اضطراری، خدمترسانی سریع و مؤثر را در اولویت خود قرار میدهد.
نظر شما