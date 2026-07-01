دیوارنگاره «آقای شهید ایران» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، آخرین اثر دانیال فرخ با بهرهگیری از تصویر رهبر شهید انقلاب و فضایی متأثر از آئینهای عزاداری ماه محرم، همزمان با مراسم بدرقه ایشان در خیابان جمهوری تهران نصب و رونمایی شده است.
دانیال فرخ در یادداشتی به مناسبت رونمایی از این اثر نوشت: «محرمِ امسال، «یالثاراتِ ما» رساتر از همیشه طنین انداخته است. عزاداریها جان تازهای گرفتهاند و سوگ، زندهتر از سالهای پیش در کوچهها و دلها جاری است. خونخواهِ حسین (ع)، امروز خونخواهِ سیدعلی نیز شده است. بر کتیبههای شهر تصویر تو را مینشانیم، تا از یاد نبریم که تاریخ، خونخواهیِ تو را بر دوشِ ما نهاده است.»
پیش از این دیوارنگاره «مشتهای گره کرده» همین هنرمند با بازتاب جهانی روبهرو شد.
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