یه گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در جلسه کمیته امداد، نجات و درمان مراسم تشییع رهبر شهید افزود: راهبرد خانواده مقام معظم رهبری این است که ضمن برگزاری مراسمی در خور رهبرشهید مردم در امنیت کامل و ایمنی باشند.

وی ادامه داد: این مراسم باید به گونه ای برگزار شود که شان رهبر شهید حفظ شود و این رویداد بی سابقه مبنای رویدادهای آینده شود.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه وقوع جنگ قابل پیش بینی بود، گفت: دولت از ابتدای برسرکار آمدن به جنگ کشیده شد و تلقی دشمن این بود شرایط کشور برای سرنگونی حکومت فراهم است.

عارف ادامه داد: دشمن جنگ ۱۲ روزه را با هدف فروپاشی راه انداخت که عملکرد بی نظیر فرماندهی کل قوا که مورد اعجاب جهان بود، سبب شد دشمن به هدف خود نرسد.

وی خاطرنشان کرد: دشمن ناامید شد و پس از آن ما منتظر جنگی بزرگتر بودیم که با حضور مردم دشمن شکست خورد و تلاش کرد از در سیاسی وارد شود.

معاون اول رئیس جمهور گفت: براین اساس کودتای دی را رقم زد که خیلی خسارت بار بود اما در این مورد هم شکست خورد.

عارف افزود: با تدییر رهبر شهید در اعلام همه جان‌باختگان دی به عنوان شهید و نیز اعلام اسامی توسط دولت سبب شد دشمن به هدف خود نرسد.

وی با بیان اینکه دشمن در جنگ ۱۲ روزه خسارت اقتصادی کمی وارد کرد، گفت: براین اساس وارد جنگ اقتصادی و فناوری شد و فکر کرد با شرایط کودتای دی و این جنگ نظام فروخواهد پاشید.

معاون اول رئیس جمهور پس از آن جنگ تحمیلی سوم را راه انداخت که با حضور خودجوش مردم از شب سوم و پشتیبانی مردم در این جنگ هم موفق نشدند.

عارف افزود: حضور خودجوش مردم نتیجه پیروزی را در دو جنگ رقم زد و اکنون دوست و دشمن اذعان می کنند ایران وارد مرحله تازه ای شده است.

وی ادامه داد: اکنون نگاه مسلمان جهان به ایران تغییر کرده و آنان که زمانی احساس حقارت می کردند اکنون می‌بیند کسی هست که جبران کرده است.

معاون اول رئیس جمهور گفت: بر این اساس صاحب مراسم تشییع رهبر شهید مردم هستند و تنها مردم ایران نیستند بلکه مردم از سایر کشور هستند که برای حضور در این مراسم اعلام آمادگی کرده اند.

عارف افزود: اما راهبرد بیت رهبری شهید و فرزندان ایشان که تاکید دارند نباید قطره خونی از دماغ کسی جاری شود ما را در پاسخ به بسیاری درخواست ها محدود کرده است.

وی خاطرنشان کرد: این راهبرد مبنای تصمیمات قرار گرفته است و از طرفی با یک رویداد فراملی روبرو هستیم که مردم ایران به نمایندگی از مسلمانان و آزادگان جهان آن را برگزار خواهند کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه اکنون فرهنگ انقلاب و آرمان های آن در جهان جا افتاده است، ادامه داد: اکنون اگر کسی حرف از ایران هراسی بزند به او می‌خندند و دیگر نمی‌توانند در مجامع بین المللی ما را به نقض حقوق بشر محکوم کنند.

عارف گفت: گرچه ما هیچ زمان آِغز گر جنگ نبودیم اما اکنون جهان فهمیده که رزمنده‌های خوبی هستیم.

وی ادامه داد: این دو جنگ دستآوردهای خوبی برای ما داشت و می توانیم آن را در اختیار دیگر کشورها قرار دهیم.

معاون اول با تاکید بر راهبرد اجرای مراسم در شان رهبر شهید به همراه ایمنی و امنیت مردم از اقدامات صورت گرفته در ستاد مراسم تشکر کرد.