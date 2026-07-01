نمایشگاه هفته مبارزه با مواد مخدر در بوشهر گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار بوشهر چهارشنبه شب در آیین افتتاحیه این نمایشگاه با تأکید بر ضرورت نگاه جامع و اجتماعی به موضوع اعتیاد، اظهار کرد: مقابله با این نوع آسیب صرفاً با اقدامات حاکمیتی ممکن نیست و نیازمند مشارکت تمام دستگاه‌ها از جمله نهادهای مردمی، خیرین، گروه‌های جهادی و مساجد است.

وی با بیان ضرورت حل ریشه‌ای آسیب اعتیاد، افزود: برای کنترل و برطرف‌سازی چالش اعتیاد باید به‌صورت همزمان بر پیشگیری درمان و بازتوانی تمرکز شود و صرفاً نمی‌توان به توسعه مراکز ترک اعتیاد اکتفا کرد.

فرماندار بوشهر با اشاره به اهمیت کار فرهنگی و اجتماعی در شهرها و روستاها، گفت: نهادهای فرهنگی و محلی از جمله مساجد باید در خط مقدم آگاهی‌بخشی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی قرار گیرند.

وی در ادامه با قدردانی از مشارکت دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مردم‌نهاد در برپایی این نمایشگاه، تصریح کرد: هم‌افزایی دستگاه‌ها تقویت فعالیت‌های فرهنگی ایجاد اشتغال و حمایت از خانواده‌های در معرض آسیب چهار محور اصلی در مسیر کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در بوشهر خواهد بود.

فرماندار بوشهربا اشاره به هم‌افزایی دستگاه‌ها در برپایی این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه که با مشارکت ۱۲ دستگاه اجرایی و سازمان مردم‌نهاد مهربانو جنوبی بوشهری برپا گردیده و غرفه‌ها و برنامه‌های متنوعی را در خود جای داده است.

وی با اشاره به فعالیت غرفه‌های برپا شده، بیان داشت: از جمله فعالیت‌های غرفه‌ها ارائه مشاوره در حوزه پیشگیری و ترک اعتیاد شناخت انواع موادمخدر تفریحات ورزشی سالم آشنایی با اقدامات مقابله‌ای با خرده‌فروشان مواد مخدر توزیع نهال و آشنایی با توانمندسازی افراد بهبودیافته و خانواده‌های آنان برای شهروندان تدارک دیده شده است.

این نمایشگاه به مدت سه‌شب، از امشب تا جمعه شب از ساعت ۱۹ تا ۲۲:۳۰ در محل میدان تشریفات پذیرای عموم شهروندان است.