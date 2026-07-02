الگوی همدان برای بازگشت پایدار بهبودیافتگان اعتیاد به جامعه ملی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی ظهر پنج شنبه در حاشیه بازدید از مرکز ماده ۱۶ کبودرآهنگ با تاکید بر اینکه اعتیاد تهدیدی جدی برای تمامی طبقات اجتماعی است، اظهار کرد: در صورت نبود مهارت‌های مقابله‌ای هیچ فردی با هر جایگاه اجتماعی از آسیب اعتیاد در امان نیست و مقابله با این پدیده نیازمند هم‌افزایی مدیران، فعالان فرهنگی و عموم مردم است.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در چرخه درمان معتادان متجاهر تصریح کرد: بازگشت بسیاری از بهبودیافتگان به چرخه اعتیاد ناشی از مسائلی همچون بیکاری، بی‌سرپناهی و فقدان حمایت‌های مشاوره‌ای و خانوادگی پس از سپری کردن دوره درمان است.

استاندار همدان با تشریح طرح ابتکاری استان برای رفع این چالش افزود: در این طرح مسئولیت حمایت پس از خروج بهبودیافتگان میان دستگاه‌های اجرایی تقسیم شده به‌طوری‌که هر مدیرکل متناسب با ظرفیت‌های دستگاه خود، پیگیری مشکلات اشتغال و معیشت گروهی از این افراد را عهده‌دار می‌شود.

وی اضافه کرد: این الگوی خلاقانه اکنون در سطح ملی مورد پذیرش قرار گرفته و به سایر استان‌های کشور نیز ابلاغ شده است.

ملانوری‌شمسی در بخش دیگری از سخنان خود از اختصاص ۵ میلیارد تومان برای رفع نواقص و بهسازی مرکز ماده ۱۶ کبودرآهنگ خبر داد و گفت: با اخذ مجوز از ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور مرکز «امید به زندگی» در جوار این مجموعه احداث خواهد شد تا با تمرکز بر مهارت‌آموزی و اشتغال‌زایی، زمینه بازگشت پایدار و مؤثر بهبودیافتگان به آغوش جامعه فراهم شود.