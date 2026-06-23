فرماندار بوشهر: آموزش اولین گام در رأستای پیشگیری از اعتیاد است

به گزارش خبرنگار مهر،محمد مظفری بعد از ظهر سهشنبه در نشست کمیسیون هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان بوشهر با تأکید بر ضرورت نگاه جامع و اجتماعی به موضوع اعتیاد، اظهار کرد: مقابله با این نوع آسیب صرفا فقط با اقدامات حاکمیتی ممکن نیست و نیازمند مشارکت تمام دستگاهها از جمله نهادهای مردمی خیرین و گروههای جهادی مساجد است.
فرماندار بوشهر با بیان ضرورت حل ریشهای آسیب اعتیاد، افزود:برای کنترل و برطرفسازی چالش اعتیاد باید به صورت همزمان بر پیشگیری درمان و بازتوانی تمرکز شود و صرفاً نمیتوان به توسعه مراکز ترک اعتیاد اکتفا کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت کار فرهنگی و اجتماعی در شهرها و روستاها، گفت: نهادهای فرهنگی و محلی از جمله مساجد باید در خط مقدم آگاهیبخشی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی قرار گیرند.
برنامه های متنوع هفته مبارزه با مواد مخدر
فرماندار بوشهر در ادامه اعلام جزئیات هفته مبارزه با مواد مخدر در بوشهر، اعلام کرد: در هفته مبارزه با مواد مخدر در سطح شهرستان بوشهر برنامههای مطلوبی در دستور کار دستگاهها قرار گرفته و در این رأستا اقداماتی از جمله اطلاعرسانی، برپایی میزخدمت، مشاورههای اجتماعی، برپایی نمایشگاه در میدان انقلاب، جشنوارههای فیلم و عکس، اجرای طرح مشاورهای نماد و اقدامات آموزشی و حمایتی صورت خواهد پذیرفت.
وی در پایان ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته در حوزههای اجتماعی و حمایتی، خاطرنشان کرد: همافزایی بین دستگاهها تقویت فعالیتهای فرهنگی ایجاد اشتغال و حمایت از خانوادههای در معرض آسیب چهار محور اصلی در مسیر کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی در بوشهر خواهد بود.
نظر شما