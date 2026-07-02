باران و تگرگ در ارتفاعات استان سمنان؛ ثبت ۱۲میلیمتر بارش در پرور و لرد

سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بارش باران و تگرگ در ۲۴ ساعت اخیر در اقصی نقاط استان سمنان بیان کرد: میزان بارش باران در شاهرود ۲.۲ میلیمتر و در میامی ۷.۵ میلیمتر بوده است.

وی با بیان اینکه در رضوان ۲.۱ میلیمتر بارش ثبت شده است، ابراز کرد: در گرمسار ۳.۶ میلیمتر و در شهمیرزاد ۱۰.۲ میلیمتر بارش به ثبت رسیده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه در مهدیشهر ۲.۲ میلیمتر بارش طی ۲۴ ساعت منتهی به پنجشنبه ثبت شده است، گفت: در پرور ۱۲.۲ میلیمتر و در فولادمحله ۴.۵ میلیمتر بارش ثبت شده است.

مصطفوی بیان کرد: در روزیه یک میلیمتر، ده صوفیان ۱۲ میلیمتر، چاشم ۹.۲ میلیمتر، لرد ۱۲ میلیمتر، ملاده ۱۰.۶ و طزره یک میلیمتر بارندگی طی ۲۴ ساعت اخیر ثبت شده است.

وی افزود: در بسطام ١.٩ میلیمتر، کلاته خیج ٢.٨ میلیمتر، مجن ۱.۵ میلیمتر، تاش شش میلیمتر، چهارطاق چهار میلیمتر، دیزج ٣.٧ میلیمتر، نگارمن دو میلیمتر، فرومد ۴.۵ میلیمتر، عباس آباد سه میلیمتر، استربند ۳.۵ میلیمتر، کوهان دو میلیمتر، مهدی آباد ۳.۲ میلیمتر و دوزهیر یک میلیمتر بارش ثبت شده است.