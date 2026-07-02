فرزانه انصاری در گفت و گو با خبرنگار مهر در یاسوج اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی سفر به کهگیلویه و بویراحمد را، دیدار با فعالان اقتصادی و شنیدن دغدغه‌های آنان در حوزه تولید، صادرات، واردات و فرآیندهای مرتبط با استاندارد بود تا ضمن پاسخگویی به مشکلات، زمینه تسهیل فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود.

وی با اشاره به مصوبات این نشست گفت: بر اساس نیاز اعلام‌شده از سوی استاندار کهگیلویه‌وبویراحمد، مقرر شد ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع مورد نیاز استان در اولویت قرار گیرد تا حتی‌الامکان از ارسال نمونه‌ها به استان‌های همجوار جلوگیری شود و آزمون‌ها با ظرفیت‌های موجود در خود استان انجام گیرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: در همین راستا، از واحدهای بخش خصوصی که آمادگی فعالیت در حوزه آزمون، بازرسی و همکاری با سازمان ملی استاندارد را دارند دعوت می‌شود اعلام آمادگی کنند تا فرآیند تأیید صلاحیت آنها با اولویت از سوی مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران انجام شود.

وی همچنین با اشاره به اقدامات سازمان ملی استاندارد در سطح کشور اظهار کرد: مهم‌ترین مأموریت این سازمان، پشتیبانی از تولید، صادرات و واردات و همچنین اطمینان‌بخشی نسبت به کیفیت کالاهای عرضه‌شده به مردم است.

انصاری افزود: در سال گذشته با وجود شرایط خاص کشور و چالش‌های ایجادشده، رویکرد سازمان بر تسهیل‌گری متمرکز بود تا هیچ‌گونه کمبودی، به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی، در کشور ایجاد نشود.

وی بیان کرد: برنامه‌های تحولی و رویکردهای جدید سازمان ملی استاندارد نیز تدوین شده است و پس از طی مراحل تصویب و نهایی شدن، جزئیات آن به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.