به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه انصاری ظهر سهشنبه در جلسه شورای استاندارد استان کهگیلویه و بویراحمد، ضمن تسلیت ایام عزاداری حضرت سیدالشهدا (ع) و همچنین در آستانه آیین تشییع پیکر شهدای اخیر، اظهار کرد: خوشحال هستم که امروز در جمع مردم این استان حضور دارم. با وجود همه موانعی که در ماههای گذشته برای کشور ایجاد شد، جمهوری اسلامی ایران همچنان با اقتدار، عزت و انسجام مسیر خود را ادامه داد.
وی با قدردانی از مسئولان استان، استاندار، مدیران دستگاههای اجرایی و کارکنان اداره کل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد افزود: از همه مسئولانی که برای تأمین نیازهای مردم و جلوگیری از بروز مشکل در تأمین کالاها و مواد اولیه تلاش کردند، به ویژه همکارانم در اداره کل استاندارد استان و سایر استانهای کشور تشکر میکنم.
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین از استاندار کهگیلویه و بویراحمد به دلیل طرح دقیق مسائل و مشکلات استان در این نشست قدردانی کرد و گفت: موضوعات این جلسه با نگاه کارشناسی و استانداردی جمعبندی شد و امیدواریم حضور ما در این استان بتواند در تصمیمگیریها و رفع دغدغههای فعالان اقتصادی اثرگذار باشد.
وی با عذرخواهی بابت تأخیر در آغاز برنامه به دلیل تأخیر در پرواز، اظهار داشت: این رفتار از نگاه ما استانداردی نیست، زیرا معتقدیم همه امور باید در زمان مقرر انجام شود و از این بابت از حاضران پوزش میخواهم.
هدف سفر؛ شنیدن مشکلات و پیگیری تا حصول نتیجه
انصاری با بیان اینکه هدف اصلی سفرهای استانی، شنیدن دغدغههای فعالان اقتصادی و بررسی میدانی مشکلات است، تصریح کرد: در همه استانهایی که تاکنون حضور داشتهایم، در کنار استانداران، مسائل تولیدکنندگان و صنعتگران را بررسی کرده و تلاش کردهایم با همکاری یکدیگر مشکلات را حلوفصل کنیم.
وی افزود: بخشی از موضوعاتی که امروز مطرح شد، پیش از جلسه نیز با استاندار بررسی شده بود و درباره برخی موارد، پیگیریهای لازم در دستور کار قرار گرفته است.
تقویت زیرساختهای استاندارد در استان
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران یکی از مهمترین مطالبات استاندار را تقویت زیرساختهای استاندارد استان عنوان کرد و گفت: این موضوع در جلسات تخصصی با معاونان سازمان بررسی خواهد شد و نتایج آن به ستاد سازمان منتقل میشود تا پیگیریهای لازم انجام گیرد.
وی همچنین به ضرورت بازنگری در ساختار ادارات شهرستانی اشاره کرد و افزود: بازنگری ساختار سازمانی در حال انجام است و پس از نهایی شدن آن، ساختار شهرستانها نیز متناسب با نیاز هر استان و اولویتهای آن بازنگری خواهد شد.
توسعه آزمایشگاههای همکار با مشارکت بخش خصوصی
انصاری با اشاره به سیاست سازمان برای توسعه آزمایشگاههای همکار اظهار کرد: ایجاد و تقویت آزمایشگاههای همکار یکی از اولویتهای سازمان است. در حال حاضر حدود پنج هزار آزمایشگاه بخش خصوصی از سوی مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران، تأیید صلاحیت شدهاند و نتایج آزمونهای آنها در سطح ملی و بینالمللی مورد پذیرش است.
وی ادامه داد: همچنین حدود ۲۵۰ شرکت و نهاد بازرسی نیز تأیید صلاحیت شدهاند که ظرفیت بسیار مناسبی برای ارائه خدمات استاندارد در کشور محسوب میشوند.
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از فعالان اقتصادی استان خواست با انجام نیازسنجی و هماهنگی با اداره کل استاندارد، برای اخذ تأیید صلاحیت و همکاری با سازمان اقدام کنند و گفت: این اقدام علاوه بر کمک به توسعه زیرساختهای استاندارد، موجب ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی استان و کاهش هزینههای فعالان اقتصادی خواهد شد.
سازمان ملی استاندارد؛ پشتیبان تولید و صادرات
وی با تأکید بر اینکه سازمان ملی استاندارد خود را پشتیبان تولید و صادرات میداند، تصریح کرد: نگاه ما مانعتراشی نیست، بلکه حمایت از تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی کشور است.
انصاری افزود: در این راستا، آموزش در حوزه استانداردسازی، اندازهشناسی و تأیید صلاحیت در دستور کار قرار دارد و انتظار داریم اتاقهای بازرگانی نیز در این مسیر همراه سازمان باشند.
کاهش زمان ارائه خدمات به تولیدکنندگان
وی با اشاره به بستههای حمایتی تدوینشده در دوره جنگ اخیر گفت: در آن مقطع با وجود شرایط خاص کشور، فرآیندهای ارائه خدمات را تسهیل کردیم و بخشی از این تسهیلات تا پایان مردادماه براساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی ادامه خواهد داشت.
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: تجربه این دوره نشان داد که بسیاری از این تسهیلگریها میتواند در دوره پس از جنگ نیز ادامه یابد و در صورت جمعبندی نهایی، اطلاعرسانی لازم در این زمینه انجام خواهد شد.
حمایت از شرکتهای دانشبنیان
وی با اشاره به حمایتهای ویژه از شرکتهای دانشبنیان اظهار کرد: نشان ویژهای برای این شرکتها از سالهای گذشته تعریف شده که متأسفانه اطلاعرسانی مناسبی درباره آن صورت نگرفته است.
انصاری از مدیرکل استاندارد استان خواست دستورالعملهای مربوط به این نشان را در اختیار دستگاههای اجرایی، بانکها و متقاضیان قرار دهد تا شرکتهای دانشبنیان بتوانند از مزایای آن در حوزه تولید و صادرات بهرهمند شوند.
آمادگی برای استانداردسازی محصولات بومی
وی با اشاره به ظرفیتهای بومی کهگیلویه و بویراحمد گفت: محصولات بومی ارزشمند و متعددی در این استان وجود دارد و سازمان ملی استاندارد آمادگی دارد با دریافت درخواست تولیدکنندگان، استانداردهای ملی و حتی بینالمللی برای این محصولات تدوین کند.
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: تاکنون بسیاری از محصولات بومی کشور با همین شیوه به استانداردهای بینالمللی تبدیل شدهاند و زمینه حضور آنها در بازارهای جهانی فراهم شده است.
توسعه صادرات با ارتقای کیفیت
وی ارتقای کیفیت را یکی از وظایف اصلی سازمان ملی استاندارد دانست و اظهار کرد: برنامههای تحولآفرین متعددی در این زمینه در دست اجراست و با بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای بازرسی و آزمایشگاههای تأیید صلاحیتشده، فرآیندهای صادراتی تسهیل شده است.
انصاری تأکید کرد: برای آشنایی بیشتر فعالان اقتصادی با این ظرفیتها، برگزاری دورههای آموزشی در استان ضروری است.
رسیدگی به مشکلات مواد اولیه و واردات
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران درباره مشکلات مطرحشده از سوی واحدهای تولیدی در حوزه مواد اولیه گفت: در صورت اعلام موارد مشخص، سازمان از ظرفیتهای قانونی برای نمونهبرداری، بررسی کیفیت مواد اولیه و پیگیری مشکلات استفاده خواهد کرد.
وی افزود: برای واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی نیز در مبادی ورودی کشور تسهیلات ویژهای پیشبینی شده که اطلاعات آن از سوی اداره کل استاندارد استان در اختیار تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت.
بررسی درخواستها درباره استانداردها و هزینه آزمون
انصاری درباره درخواست بازنگری برخی استانداردها و همچنین موضوع تاریخ انقضا و تلورانس برخی محصولات اظهار کرد: همه این موارد در تهران بررسی خواهد شد و در صورت نیاز، در دستور کار بازنگری قرار میگیرد.
وی همچنین درباره هزینههای آزمونها گفت: برای کاهش هزینه تولیدکنندگان، تعداد دفعات نمونهبرداری از واحدهایی که کیفیت تولید آنها بهصورت مستمر تأیید شده، کاهش یافته است؛ زیرا استمرار کیفیت، امکان کاهش دفعات آزمون و در نتیجه کاهش هزینهها را فراهم میکند.
حذف موازیکاری میان دستگاهها
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به تفاهمنامه میان سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: براساس این تفاهم، نتایج آزمونهای انجامشده توسط آزمایشگاههای دارای تأیید صلاحیت باید مورد پذیرش دستگاههای مختلف قرار گیرد تا از موازیکاری جلوگیری شود.
وی افزود: اجرای کامل این تفاهمنامه همچنان نیازمند هماهنگی بیشتر میان دستگاههاست و این موضوع با جدیت پیگیری خواهد شد.
انصاری با قدردانی از همکاری استاندار، مدیرکل استاندارد استان، مسئولان اجرایی و فعالان اقتصادی گفت: انتظار داریم این همکاریها تداوم داشته باشد تا حضور ما در استان منشأ خیر و زمینهساز رفع مشکلات تولیدکنندگان، صنعتگران و فعالان اقتصادی باشد.
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