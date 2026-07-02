به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای انجام وظایف ذاتی پلیس و با هدف ارتقای امنیت اجتماعی، ساماندهی واحدهای صنفی و پاسخ به مطالبات مردمی، مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان با اشراف اطلاعاتی و با همکاری و مشارکت شهروندان، طرح نظارت و بازدید از واحدهای صنفی را در شهرستان خرم‌آباد به اجرا گذاشتند.

پلمب ۷ واحد کافه‌ رستوران و رستوران سنتی و یک باشگاه ورزشی

در جریان اجرای این طرح، ۷ واحد کافه‌ رستوران و رستوران سنتی و یک باشگاه ورزشی به دلیل عدم رعایت مقررات انتظامی و صنفی شناسایی و با هماهنگی قضائی پلمب شدند.

پلمب ۲ واحد صنفی به دلیل گران‌فروشی و عرضه اقلام فاسد

همچنین ۲ واحد صنفی دیگر نیز به اتهام گران‌فروشی و عرضه اقلام فاسد شناسایی و پس از تشکیل پرونده، با دستور قضائی پلمب و به مراجع قانونی معرفی شدند.

درخواست پلیس از شهروندان برای گزارش تخلفات صنفی

پلیس از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی و موارد مغایر با مقررات، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و یا سایر راه‌های ارتباطی به پلیس اطلاع دهند.

تداوم طرح‌های نظارتی با قاطعیت در دستور کار پلیس

پلیس لرستان ضمن تأکید بر استمرار طرح‌های نظارتی و برخورد قاطع با متخلفان، اعلام کرد: تأمین امنیت اجتماعی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان از اولویت‌های اصلی مجموعه انتظامی استان است و با هرگونه تخلف در این حوزه بر اساس قانون برخورد خواهد شد.