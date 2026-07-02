اننقال زائران از البرز با اختصاص ۷۰۰ دستگاه اتوبوس

به گزارش خبرنگار مهر، محسن امیدوار روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این اتوبوس ها از طریق بخش خصوصی و ملکی(شهرداری ) تامین شده، افزود: از این تعداد اتوبوس ۵۰۰ دستگاه در شهرستان کرج و مابقی در دیگر شهرستان‌های استان خدمات رسانی می کنند.

وی اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی انجام شده مقرر شد زائران از غرب کشور و زائران البرزی از طریق سه ایستگاه متروی گلشهر، کرج (شهید سلطانی) و محمدشهر به ایستگاه های مقصد ارم سبز و صادقیه منتقل شوند.

وی با بیان اینکه کرج را به ۲ پهنه شرقی و غربی برای انتقال زائران تقسیم کرده اند، گفت: تمامی زائران از پهنه غربی استان به ایستگاه متروی گلشهر و از پهنه شرقی به ایستگاه شهید سلطانی منتقل میشوند ضمن اینکه زائران از دیگر شهرستان ها به ایستگاه متروی محمدشهر منتقل می شوند.

امیدوار ادامه داد: در سه روز وداع و تشییع تمام خطوط اتوبوسرانی به مقصد مترو فعال هستند ضمن اینکه ۱۰ خط دیگر برای نقاطی از خطوط اتوبوسرانی کمتر بهره مند هستند، اختصاص یافته است.

جانمایی هفت پارک سوار اضطراری در اتوبان کرج- تهران

امیدوار اضافه کرد: امکان سنگینی ترافیک در اتوبان و سطح شهر تهران وجود دارد به همین منظور هفت پارک سوار اضطراری برای دپوی خودروهای سواری زائران و انتقال آن ها با اتوبوس به ایستگاه های مترو جانمایی شده است.

وی به زائران توصیه کرد که زائران کمتر از خودروهای شخصی استفاده کرده و برای عزیمت به تهران و حضور در آئین های وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی از مترو استفاده کنند.

