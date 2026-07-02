 ۲۲ روستای خوسف به اینترنت پرسرعت متصل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی بهی ظهر پنجشنبه در نشست دهیاران و شوراهای اسلامی شهرستان خوسف اظهار کرد: پروژههای حوزه ارتباطات به دلیل نیاز به ایجاد زیرساخت مستقل برای هر منطقه، نسبت به سایر پروژههای عمرانی از پیچیدگی بیشتری برخوردار هستند و همین موضوع اجرای آنها را زمانبر و پرهزینه میکند.
وی با بیان اینکه این مسائل مانعی برای توسعه ارتباطات روستایی نیست، افزود: وزارت ارتباطات موظف است روستاهای بالای ۲۰ خانوار را تحت پوشش خدمات تلفن همراه و اینترنت قرار دهد و این برنامه در شهرستان خوسف نیز با جدیت دنبال میشود.
به گفته بهی، از آغاز دولت تاکنون با اختصاص بیش از ۶۳ میلیارد تومان اعتبار ملی، ۲۲ روستای شهرستان خوسف به شبکه ملی اطلاعات، اینترنت پرسرعت و پوشش مناسب تلفن همراه مجهز شدهاند که بخش قابل توجهی از این روستاها در بخش ماژان قرار دارند.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی با اشاره به ادامه اجرای طرحهای ارتباطی در دیگر مناطق شهرستان گفت: برخی پروژهها به دلیل شرایط جغرافیایی، نبود دید رادیویی مناسب، یا نیاز به تأمین برق و راه دسترسی با موانع فنی روبهرو هستند، اما اجرای آنها متوقف نشده است.
وی همچنین شایعات مطرح شده درباره جابهجایی سایتهای ارتباطی روستایی را رد کرد و افزود: هیچ برنامهای برای انتقال سایتهای موجود وجود ندارد و رویکرد وزارت ارتباطات، توسعه و تقویت پوشش ارتباطی در مناطق روستایی است.
بهی هزینه احداث هر سایت جدید تلفن همراه را بدون احتساب هزینههای جانبی حدود ۱۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در مناطق کوهستانی، ایجاد راه دسترسی، تأمین برق و سایر زیرساختها هزینه اجرای پروژهها را به شکل قابل توجهی افزایش میدهد.
وی از پیگیری برای ارتقای سایت ارتباطی روستای آرک خبر داد و اظهار کرد: مشکل پروژه روستای ماهمیران به دلیل معارض زمین است که در صورت رفع آن، این روستا تا پایان تابستان از خدمات ارتباطی مناسب بهرهمند خواهد شد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی ادامه داد: در روستای کلاته شمس نیز تأمین برق تنها مانع باقیمانده برای راهاندازی سایت است و پس از رفع این مشکل، پروژه به بهرهبرداری میرسد.
بهی همچنین گفت: توسعه زیرساختهای ارتباطی مجتمع گردشگری آبگرم لوت نیازمند تأمین اعتبار ویژه است و پیگیریها برای اختصاص منابع مالی ادامه دارد.
وی افزود: سایتهای ارتباطی روستاهای عیلکی و سلمآباد نیز با تکمیل شبکه برق تا پایان تابستان راهاندازی میشوند و روستاهای شادان و بیشه نیز تا پایان امسال از خدمات سایتهای جدید تلفن همراه برخوردار خواهند شد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی با اشاره به تأثیر خاموشیهای برق بر شبکه ارتباطی اظهار کرد: باتریهای پشتیبان سایتهای مخابراتی تنها بین ۲۰ تا ۳۰ دقیقه امکان تأمین برق دارند و در صورت ادامه خاموشی، احتمال اختلال در ارتباطات وجود خواهد داشت.
وی در پایان تأکید کرد: همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار شهرستان خوسف در برنامه توسعه ارتباطات وزارت ارتباطات قرار دارند و تلاش میشود تا پایان دولت چهاردهم، پوشش مناسب تلفن همراه و اینترنت پرسرعت در این مناطق تکمیل شود.
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