مومنی: حضور گسترده مردم در مراسم بدرقه رهبر شهید، نمایش وحدت ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر کشور در آستانه برگزاری مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب در پیامی تاکید کرد: این رویداد خط بطلانی بر تمام توطئه‌های تفرقه‌افکنانه دشمنان خواهد بود و نشان می‌دهد که شهادت رهبر امت، خود محور جدیدی برای انسجام و یکپارچگی جامعه و تحکیم صفوف امت اسلامی در برابر مستکبران است.

متن پیام اسکندر مومنی به این شرح است:

وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای، فراتر از یک سوگواری ملی، رویدادی با ابعاد عظیم بین‌المللی است. شخصیت جامع‌الاطراف و رهبری حکیمانه ایشان، مرزهای جغرافیایی را در نوردیده و دل‌های پرشماری را در سراسر گیتی، جهان اسلام و به‌ویژه در عمق راهبردی جبهه مقاومت شیفته خود ساخته بود. از این رو، بخشی از شکوه و عظمت بی‌نظیر این آئین باشکوه، مرهون حضور و همراهی دلدادگانی است که از کشورهای مختلف جهان با آرمان‌های آن شهید والامقام بیعت مجدد می‌کنند و این حضور حماسی، پیام صلابت و زنده بودن نهضت امامین انقلاب را به گوش جهانیان خواهد رساند.

این مراسم باشکوه و تاریخی در عین حال، جلوه‌ای منحصربه‌فرد و ماندگار از وحدت، وفاق و انسجام را به تصویر می‌کشد. حضور یکپارچه اقشار، اقوام و سلایق مختلف از سراسر ایران اسلامی در کنار برادران و خواهرانی از دیگر کشورهای اسلامی، پیوندی ناگسستنی را میان آحاد ملت و امت بزرگ اسلامی به نمایش می‌گذارد. این همدلی و همبستگی عمیق، خط بطلانی بر تمام توطئه‌های تفرقه‌افکنانه دشمنان خواهد بود و نشان می‌دهد که شهادت رهبر امت، خود محور جدیدی برای انسجام و یکپارچگی جامعه و تحکیم صفوف امت اسلامی در برابر مستکبران است. در این میان، وزارت کشور بر حسب رسالت ذاتی و انقلابی خود، نقش هماهنگ‌کنندگی را در برگزاری شایسته این آئین عظیم بر عهده دارد.

مجموعه وزارت کشور و استانداران تهران، قم، خراسان رضوی و استان‌های معین تمام توان و امکانات خود را برای میزبانی شایسته از زائران و عزاداران بسیج کرده است.

به فضل الهی برگزاری جلسات متعدد برای هماهنگی، هم‌افزایی و پشتیبانی از آئین مردمی وداع و تشییع بین دستگاه‌های مختلف و تمهید مقدمات لازم، بستری امن و منظم را فراهم آورده تا این وداع تاریخی در عالی‌ترین سطح ممکن و در شأن مقام شامخ قائد شهید انقلاب برگزار شود.

حضور گسترده مردم در این مراسم در عمل تجدید بیعتی با رهبری معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای(حفظه‌الله) خواهد بود. بی‌تردید حضور دشمن شکن شما مردم شهیدپرور و دلداده آقای شهیدمان، ضمن خلق حماسه‌ای تاریخ‌ساز، موجب ارتقای قدرت ملی و افزایش مؤلفه‌های نرم قدرت جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.