  1. استانها
  2. لرستان
۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۱۸

اردوگاه هلال‌احمر لرستان برای زائران مراسم تشییع رهبر شهید برپا شد

اردوگاه هلال‌احمر لرستان برای زائران مراسم تشییع رهبر شهید برپا شد

خرم‌آباد- جمعیت هلال‌احمر استان لرستان با برپایی اردوگاه اسکان اضطراری، آماده ارائه خدمات به زائران مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید است.

به گزارش خبرنگار مهر، جمعیت هلال‌احمر استان لرستان با برپایی اردوگاه اسکان اضطراری، در مسیر خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید ایران اسلامی، آماده ارائه خدمات امدادی و بشردوستانه است.

خدمات اردوگاه هلال‌احمر لرستان

خدمات این اردوگاه شامل موارد ی مانند اسکان اضطراری برای زائران حاضر در مراسم، خدمات بهداشتی و درمانی اولیه، پذیرایی و توزیع آب آشامیدنی میان عزاداران و پاسخگویی و راهنمایی زائران در خصوص مسیرها و برنامه‌های مراسم است.

اردوگاه هلال‌احمر لرستان برای زائران مراسم تشییع رهبر شهید برپا شد

مکان اردوگاه

این اردوگاه که در کیلومتر ۴ اتوبان تهران–کرج، بعد از پل شهید باکری و در محل پارک ارم برپا شده است.

حضور هلال‌احمر در کنار مردم در مسیر عشق و ایثار

جمعیت هلال‌احمر لرستان با شعار «همراه مردم، در مسیر عشق، ایثار و خدمت»، تمامی امکانات و نیروهای خود را برای ارائه خدمات مطلوب به زائران و عزاداران حاضر در مراسم تشییع به کار گرفته است.

اردوگاه هلال‌احمر لرستان برای زائران مراسم تشییع رهبر شهید برپا شد

اکیپ‌های امدادی و پشتیبانی هلال‌احمر لرستان با تجهیزات کامل در این اردوگاه مستقر شده‌اند تا در صورت نیاز، خدمات لازم را به هموطنان عزیز ارائه دهند.

اردوگاه هلال‌احمر لرستان برای زائران مراسم تشییع رهبر شهید برپا شد

این اقدام در راستای مسئولیت اجتماعی و رسالت بشردوستانه هلال‌احمر صورت گرفته است و نشان‌دهنده عزم این نهاد امدادی برای همراهی با مردم در سوگ از دست دادن رهبر شهید و ارائه خدمتی شایسته به زائران و عزاداران است.

کد مطلب 6877669

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها