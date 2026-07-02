به گزارش خبرنگار مهر، جمعیت هلال‌احمر استان لرستان با برپایی اردوگاه اسکان اضطراری، در مسیر خدمت‌رسانی به زائران مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید ایران اسلامی، آماده ارائه خدمات امدادی و بشردوستانه است.

خدمات اردوگاه هلال‌احمر لرستان

خدمات این اردوگاه شامل موارد ی مانند اسکان اضطراری برای زائران حاضر در مراسم، خدمات بهداشتی و درمانی اولیه، پذیرایی و توزیع آب آشامیدنی میان عزاداران و پاسخگویی و راهنمایی زائران در خصوص مسیرها و برنامه‌های مراسم است.

مکان اردوگاه

این اردوگاه که در کیلومتر ۴ اتوبان تهران–کرج، بعد از پل شهید باکری و در محل پارک ارم برپا شده است.

حضور هلال‌احمر در کنار مردم در مسیر عشق و ایثار

جمعیت هلال‌احمر لرستان با شعار «همراه مردم، در مسیر عشق، ایثار و خدمت»، تمامی امکانات و نیروهای خود را برای ارائه خدمات مطلوب به زائران و عزاداران حاضر در مراسم تشییع به کار گرفته است.

اکیپ‌های امدادی و پشتیبانی هلال‌احمر لرستان با تجهیزات کامل در این اردوگاه مستقر شده‌اند تا در صورت نیاز، خدمات لازم را به هموطنان عزیز ارائه دهند.

این اقدام در راستای مسئولیت اجتماعی و رسالت بشردوستانه هلال‌احمر صورت گرفته است و نشان‌دهنده عزم این نهاد امدادی برای همراهی با مردم در سوگ از دست دادن رهبر شهید و ارائه خدمتی شایسته به زائران و عزاداران است.