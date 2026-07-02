به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی در این زمینه اظهار کرد: ۶ دستگاه خودروی امدادی شامل ۵ دستگاه آمبولانس و ۱ دستگاه خودروی هایلوکس به همراه تیمهای عملیاتی، برای ارائه خدمات امدادی، درمانی و پشتیبانی به محل برگزاری مراسمات اعزام شدند.
وی ادامه داد: این تیمها با هدف تأمین ایمنی شرکت کنندگان، ارائه خدمات امدادی سریع و آمادگی کامل برای پاسخگویی به هرگونه حادثه احتمالی، در کنار سایر نیروهای امدادی و خدماترسان، در مراسم حضور خواهند داشت.
محبوبی گفت: جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی با بهرهگیری از توان عملیاتی، تجهیزات و نیروهای آموزشدیده، همواره در رویدادهای ملی و مذهبی در کنار مردم حضور داشته و خدمات امدادی خود را با آمادگی کامل ارائه میکند.
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