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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۴۹

اعزام کاروان امدادی هلال‌احمر آذربایجان‌ غربی به مراسم تشییع رهبر شهید

اعزام کاروان امدادی هلال‌احمر آذربایجان‌ غربی به مراسم تشییع رهبر شهید

ارومیه - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌ غربی از اعزام تیم‌های امدادی جمعیت هلال‌ احمر  به‌منظور پوشش امدادی مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی در این زمینه اظهار کرد: ۶ دستگاه خودروی امدادی شامل ۵ دستگاه آمبولانس و ۱ دستگاه خودروی هایلوکس به همراه تیم‌های عملیاتی، برای ارائه خدمات امدادی، درمانی و پشتیبانی به محل برگزاری مراسمات اعزام شدند.

وی ادامه داد: این تیم‌ها با هدف تأمین ایمنی شرکت ‌کنندگان، ارائه خدمات امدادی سریع و آمادگی کامل برای پاسخگویی به هرگونه حادثه احتمالی، در کنار سایر نیروهای امدادی و خدمات‌رسان، در مراسم حضور خواهند داشت.

محبوبی گفت: جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی با بهره‌گیری از توان عملیاتی، تجهیزات و نیروهای آموزش‌دیده، همواره در رویدادهای ملی و مذهبی در کنار مردم حضور داشته و خدمات امدادی خود را با آمادگی کامل ارائه می‌کند.

کد مطلب 6877675

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