به گزارش خبرنگار، به منظور افزایش پایداری شبکه‌های توزیع برق، جلوگیری از بروز خاموشی‌های ناخواسته و با توجه به ضرورت انجام برنامه‌های تعمیرات و بهسازی تأسیسات برق‌رسانی، روز جمعه ۱۲ تیر ماه، محدودیت جریان برق در برخی از مناطق استان اعمال خواهد شد.

شرکت توزیع برق استان از مشترکان ساکن در مناطق یادشده درخواست کرده است که تمهیدات لازم را برای مدیریت مصرف برق در ساعات اعلام‌شده پیش‌بینی کنند.

جزئیات زمان و مناطق تحت تأثیر در هر یک از شهرستان‌ها به شرح زیر اعلام شده است.

شهرستان خرم‌آباد (برق ۱)

به دنبال تعمیرات فیدر سرچشمه محدودیت جریان برق در روز جمعه ۱۲ تیر ماه از ساعت ۸ تا ۱۰ اعمال خواهد شد.

مناطق خیابان ولی‌عصر، بازارچه بیمارستان، خیابان مطهری، خیابان انقلاب روبروی مصلی، خیابان گرشاسبی، سرچشمه و کوچه‌های اطراف سرچشمه و کوچه‌های آراسته ۵ تا ۱۰ در این بازه زمانی با قطع برق مواجه خواهند شد.

همچنین در جریان تعمیرات فیدر لاله محدودیت جریان برق در روز جمعه ۱۲ تیر ماه از ساعت ۸ تا ۱۰ اعمال خواهد شد.

مناطق شیرخوارگاه، ساحلی مطهری، خیابان گیل‌آبادی، خیابان پلیس، ملک شیرآباد و زیر پل انقلاب کوچه‌های گلریز در این بازه زمانی با قطع برق مواجه خواهند شد.

شهرستان کوهدشت

به دنبال تعمیرات در فیدرهای توحید، عصمت و باغچه‌بان محدودیت جریان برق در روز جمعه ۱۲ تیر ماه از ساعت ۱۲ تا ۱۴ اعمال خواهد شد.

مناطق تحت تأثیر فیدر توحید شامل خیابان ۱۷ شهریور، جهاد شمالی و جنوبی، دامپزشکی، انتهای شهید مرادعلی حسینی، میدان انقلاب، شهرک آزادگان، خیام، بوعلی و انتهای فردوسی خواهد بود.

مناطق تحت تأثیر فیدر عصمت هم شامل خیابان گدارپهن، شهید رضایی، شهرک امام، شهرک رجایی و روستای باباقلی و ... می‌شود.

مناطق تحت تأثیر فیدر باغچه‌بان نیز شامل مسکن مهر، شهرک فرهنگیان، خیابان نهضت، هفت تیر، دانش‌آموز تا چهارراه الله‌اکبر خواهد بود.

شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان تأکید کرد: این اقدامات با هدف ارتقای پایداری شبکه، کاهش خاموشی‌های ناخواسته و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان انجام می‌شود.