زنجان؛ یکپارچه آماده حضور برای برگزاری مراسم بدرقه و تشییع امام شهید

خبرگزاری مهر- گروه استانها: مردمان دیار شور و شعور حسینی، اینک در آستانهی یکی از شکوهمندترین حماسه های تاریخ انقلاب اسلامی، با قلبی سرشار از عشق و دیدگانی بارانی، خود را برای بدرقهای کم نظیر مهیا ساخته اند. تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران، فراتر از یک آیین سوگواری، تجلی دوبارهی پیوند ناگسستنی امت با آرمانهای عاشورا و میثاقی دوباره با ولایت فقیه است. در همین راستا، ستادهای مردمی، نهادهای انقلابی و دستگاه های اجرایی، با هماهنگی کامل، تمامی ظرفیت های خود را برای خلق صحنه ای بینظیر به کار گرفته اند.

مردم استان زنجان با تدارک گسترده برای حضور در آیین تشییع و تدفین، خود را آماده می‌کنند تا بار دیگر پیوند عمیق خود با آرمان‌های انقلاب و ولایت را به نمایش بگذارند.در چنین رویدادهایی، مشارکت داوطلبانه مردم نه‌تنها بخشی از بار اجرایی را کاهش می‌دهد، بلکه جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی و احساس مسئولیت عمومی در قبال ارزش‌های مشترک را به نمایش می‌گذارد. همین مشارکت مردمی، امکان استفاده از ظرفیت‌هایی فراتر از امکانات رسمی را فراهم کرده و به انسجام بیشتر روند اعزام و خدمت‌رسانی کمک می‌کند.

برنامه ریزی برای حضور در بدرقه و تشییع امام شهید، جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی، انسجام ملی است

برنامه ریزی برای حضور در بدرقه و تشییع امام شهید، جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی، انسجام ملی و دلبستگی مردم به آرمان‌هایی است که رهبر شهید انقلاب سال‌ها برای آن‌ها مجاهدت کرد.

حضور همزمان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای انقلابی، مساجد، هیئت‌های مذهبی، گروه‌های جهادی و مشارکت داوطلبانه مردم در قالب پویش‌هایی همچون «نذر خودرو» نشان می‌دهد که این بدرقه، فراتر از یک مراسم رسمی، به یک حرکت فراگیر مردمی تبدیل شده است.

از یک سو، برنامه‌ریزی دقیق برای حمل‌ونقل، اسکان، خدمات رفاهی و درمانی و از سوی دیگر استقبال گسترده مردم از ثبت‌نام در کاروان‌ها و تکمیل سریع ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده، گواه آن است که زنجانی‌ها عزم خود را برای حضوری پرشور در این رویداد تاریخی جزم کرده‌اند.

افزایش ظرفیت‌های اعزام، پیش‌بینی محل‌های اسکان در تهران و مشهد و آماده‌سازی موکب‌ها و گروه‌های خدمت‌رسان نیز بیانگر تلاش مسئولان برای فراهم کردن شرایطی مناسب جهت حضور عزتمندانه مردم در این مراسم است.

آیین تشییع رهبر شهید انقلاب، بی‌تردید یکی از ماندگارترین رخدادهای تاریخ معاصر ایران خواهد بود؛ رخدادی که نه‌تنها صحنه وداع میلیون‌ها ایرانی با رهبر خود، بلکه نمادی از وحدت، همدلی و استمرار پیوند مردم با ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

دو مقصد مشهد و تهران برای اعزام کاروانی زائران از استان در نظر گرفته شده است

استاندار زنجان با بیان اینکه ثبت نام سه هزار و ۵۰۰ نفر برای اعزام کاروانی و هشت هزار و ۵۰۰ نفر به صورت خودروی شخصی از استان برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید، تدارک دیده شده است، گفت: دو مقصد مشهد و تهران برای اعزام کاروانی زائران از استان در نظر گرفته شده و مدیریت واحد این اعزام ها برعهده سپاه استان است و همه باید در این زمینه کمک کنند.

محسن صادقی ادامه داد: ظرفیت ثبت نام سه هزار و ۵۰۰ نفر برای اعزام کاروانی و هشت هزار و ۵۰۰ نفر به صورت خودروی شخصی از استان دیده شده است که با توجه به محدود بودن ظرفیت اعزام های متمرکز باید به سمت حرکت های مردمی مثل نذر خودرو حرکت کنیم.

اعزام ۱۵ هزار زنجانی به مراسم تشییع رهبر شهید در تهران

سخنگوی کمیته اعزام ستاد بزرگداشت وداع و تشییع رهبر شهید در استان زنجان از اعزام ۱۵ هزار نفر از این استان به تهران خبر داد و گفت: از این تعداد، سه هزار و ۵۰۰ نفر در قالب کاروان‌های رسمی و با استفاده از ۱۱۰ دستگاه اتوبوس به محل برگزاری مراسم منتقل می‌شوند.

سرهنگ رجب سودی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اعزام ۱۵ هزار نفر از این استان به تهران، گفت: از این تعداد، سه هزار و ۵۰۰ نفر در قالب کاروان‌های رسمی و با استفاده از ۱۱۰ دستگاه اتوبوس به محل برگزاری مراسم منتقل می‌شوند و ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر دیگر که بخش عمده شرکت‌کنندگان را تشکیل می‌دهند، در قالب پویش «نذر خودرویی» و با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، به صورت انفرادی یا با خودروهای شخصی در مراسم حضور خواهند یافت.

وی با اشاره به هماهنگی با شهرداری تهران، ظرفیت نهایی پیش‌بینی‌شده برای این مراسم را ۵۰ هزار نفر اعلام کرد و گفت: تمهیدات لازم برای پذیرش جمعیتی بیش از میزان پیش‌بینی نیز در نظر گرفته شده است.

سخنگوی کمیته اعزام، محل استقرار زائران زنجانی را منطقه ۱۸ شهرداری تهران (یافت‌آباد) عنوان کرد و اظهار داشت: تمامی اقدامات مربوط به اسکان، پذیرایی و خدمات پشتیبانی در این محدوده انجام می‌شود. در این راستا، هماهنگی با مدارس، حسینیه‌ها، مساجد و بوستان‌های منطقه صورت گرفته و سه هزار و ۲۰۰ دستگاه چادر نیز توسط جمعیت هلال احمر برای اسکان اضطراری پیش‌بینی شده است.

سودی در خصوص زمان حرکت کاروان‌ها تصریح کرد: با هدف جلوگیری از ایجاد ترافیک سنگین در مبادی ورودی تهران، تصمیم نهایی بر حرکت کاروان‌ها در ساعت هفت صبح روز یکشنبه ۱۴ تیرماه اتخاذ شد تا زائران پیش از ظهر در محل استقرار خود مستقر شوند.

وی از برگزاری آیین عزاداری ویژه زنجانی‌ها در شب تشییع خبر داد و گفت: ساعت ۲۰ شامگاه چهاردهم تیرماه، مراسم عزاداری با حضور ولی‌الله کلامی و سایر مداحان استان در میدان معلم منطقه ۱۸ تهران تدارک دیده شده است. همچنین موکب بزرگ حسینیه اعظم زنجان در محل استقرار، خدمات فرهنگی، رفاهی و پذیرایی ارائه خواهد کرد.

سخنگوی کمیته اعزام با اشاره به راه‌اندازی بستر ثبت‌نام الکترونیکی، خاطرنشان کرد: متقاضیان می‌توانند از طریق کانال «کوله‌بار زنجان» در پیام‌رسان ایتا نسبت به ثبت‌نام و سازماندهی اقدام کنند.

موکب های اتاق اصناف استان زنجان در تهران برپا خواهد شد

رئیس اتاق اصناف زنجان با اشاره به برپایی موکب‌های صنفی در مسیر تشییع پیکر مطهر رهبر انقلاب اسلامی، گفت: موکب پذیرایی اتاق اصناف استان زنجان در تهران برپا خواهد شد.

سجاد مقدمی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر پیرامون نقش اصناف در حاشیه مراسم باشکوه تشییع پیکر مطهر رهبر انقلاب اسلامی، از همبستگی بی‌سابقه بازاریان در عرصه‌های مختلف از دفاع مقدس تا امروز خبر داد و گفت: موکب‌های ویژه اصناف و بازاریان با همکاری بسیج اصناف در یکی از مناطق تهران جهت پذیرایی از مشایعت‌کنندگان پیکر مطهر رهبر انقلاب برپا خواهد شد.

اصناف زنجان تلاش می‌کنند تا در مراسم بدرقه و تشییع پیکر مطهر رهبر انقلاب اسلامی میزبانی شایسته‌ای از عزاداران و مشایعت‌کنندگان داشته باشند

وی افزود: همه اتحادیه‌های صنفی و بازاریان با همت جمعی، دست در دست هم تلاش می‌کنند تا در این مراسم باشکوه، میزبانی شایسته‌ای از عزاداران و مشایعت‌کنندگان داشته باشند و بازاریان همواره در لحظات حساس کشور، در کنار رزمندگان ایستاده‌اند.

مقدمی افزود: همان‌گونه که اصناف در دوران جنگ تحمیلی و جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان زبانزد همگان بودند، امروز نیز با وجود اینکه دشمن پس از شکست در جبهه‌های نظامی، به جنگ اقتصادی روی آورده است، بازاریان زنجان با ایثار اموال و کالاهای خود، مصداق بارز جهاد فی سبیل‌الله هستند.

اختصاص۸۲۰بلیت قطار برای شهروندان زنجانی در مراسم وداع وتشییع رهبر شهید

زنجان- مدیرعامل راه آهن شمالغرب، از اختصاص ۸۲۰ بلیت برای جابه جایی شرکت کنندگان در مراسم وداع با رهبری و آیین تشییع در شهر مشهد خبر داد.

منوچهر صفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به هماهنگی با استان زنجان اظهار داشت: بیش از ۸۶۰ بلیت برای زائران این استان در روزهای ۱۸ و ۱۹ (رفت و برگشت) پیش بینی شده است.

وی افزود: ۸۲۰ بلیت برای مسیر زنجان-مشهد و مشهد-زنجان تخصیص یافته و بلیت ها توسط استان فهرست بندی و صادر شده است.

مدیرعامل راه آهن شمالغرب تأکید کرد: در روزهای ۱۵، ۱۶ و ۱۷، اکثریت ظرفیت قطارها منحصراً به زائران حضرت امام رضا(ع) و شرکت کنندگان در مراسم تشییع اختصاص دارد.

صفری همچنین به پیش بینی های لازم برای استانهای اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی و شهر میانه اشاره کرد و گفت: از مسئولان این مناطق درخواست شده تا فهرست زائران خود را ارائه دهند تا خدمات مشابهی برای آنها نیز فراهم شود.

آمادگی ۱۷ مجتمع رفاهی زنجان برای میزبانی از زائران قائد شهید

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان بر آمادگی ۱۷ مجتمع رفاهی زنجان برای میزبانی از زائران قائد شهید تأکید کرد و گفت: با توجه به پیش‌بینی افزایش ترددها در محورهای مواصلاتی استان، همه ۱۷ مجتمع خدمات رفاهی فعال در زنجان با آمادگی کامل و ظرفیت حداکثری به استقبال زائران و عزاداران خواهند رفت.

سیده زهرا میرصدری افزود: نقش مجتمع‌های بین‌راهی در ارتقای ایمنی جاده‌ها و کاهش خستگی رانندگان، به‌ویژه در ایام پرتردد، غیرقابل انکار است و از این رو، تلاش شده است تا با فراهم‌سازی بستری مناسب برای استراحت و بهره‌مندی از خدمات رفاهی و بهداشتی، سفری ایمن و آرام برای همه هموطنانی که جهت شرکت در این مراسم عازم هستند، مهیا شود.لازم به توضیح است، این نشست هماهنگی با حضور مسئولان ستاد اقامه نماز و فعالان حوزه مجتمع‌های خدماتی برگزار شد.

حضور گسترده مردم زنجان در این مراسم نیز، علاوه بر ادای احترام به مقام شامخ این شهید، جلوه‌ای از وفاداری، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مشارکت مردمی در ثبت یکی از مهم‌ترین صفحات تاریخ انقلاب اسلامی خواهد بود.