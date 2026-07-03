محمد رضا موفق در گفتوگو با خبرنگار مهر از آغاز فعالیت موکبهای این شهرستان از روز یکشنبه ۱۴ تیرماه خبر داد و گفت: تمامی تمهیدات لازم برای ارائه خدمات مطلوب به زائران مراسم وداع با «رهبر شهید» فراهم شده است.
فرماندار بجنورد: موکب مرکزی شهرستان در منطقه باباامان مستقر شده و از روز یکشنبه ۱۴ تیرماه فعالیت خود را با هدف خدمترسانی به زائران آغاز خواهد کرد.
موفق با اشاره به آمادگی کامل کمیتههای یازدهگانه ستاد شهرستانی «رهبر شهید» افزود: تمامی دستگاههای اجرایی و اعضای ستاد با هماهنگی کامل در آمادهباش هستند تا خدماتی شایسته به زائران ارائه شود.
وی حفظ سلامت، امنیت و رفاه زائران را از مهمترین اولویتهای ستاد برشمرد و تأکید کرد: با برنامهریزی انجامشده، تمامی ظرفیتهای شهرستان برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم و خدمترسانی مطلوب به زائران بسیج شده است.
فرماندار بجنورد همچنین از مردم خواست با همکاری و همراهی، زمینه برگزاری منظم و باشکوه این حماسه معنوی را فراهم کنند.
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