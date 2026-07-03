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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۴

فرماندار بجنورد: موکب‌های خدمت‌رسان از یکشنبه آغاز به کار می‌کنند

فرماندار بجنورد: موکب‌های خدمت‌رسان از یکشنبه آغاز به کار می‌کنند

بجنورد-فرماندار بجنورد از آغاز فعالیت موکب‌های خدمت‌رسان این شهرستان از روز یکشنبه ۱۴ تیرماه برای ارائه خدمات به زائران مراسم وداع با «رهبر شهید» خبر داد.

محمد رضا موفق در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از آغاز فعالیت موکب‌های این شهرستان از روز یکشنبه ۱۴ تیرماه خبر داد و گفت: تمامی تمهیدات لازم برای ارائه خدمات مطلوب به زائران مراسم وداع با «رهبر شهید» فراهم شده است.

فرماندار بجنورد: موکب مرکزی شهرستان در منطقه باباامان مستقر شده و از روز یکشنبه ۱۴ تیرماه فعالیت خود را با هدف خدمت‌رسانی به زائران آغاز خواهد کرد.

موفق با اشاره به آمادگی کامل کمیته‌های یازده‌گانه ستاد شهرستانی «رهبر شهید» افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی و اعضای ستاد با هماهنگی کامل در آماده‌باش هستند تا خدماتی شایسته به زائران ارائه شود.

وی حفظ سلامت، امنیت و رفاه زائران را از مهم‌ترین اولویت‌های ستاد برشمرد و تأکید کرد: با برنامه‌ریزی انجام‌شده، تمامی ظرفیت‌های شهرستان برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم و خدمت‌رسانی مطلوب به زائران بسیج شده است.

فرماندار بجنورد همچنین از مردم خواست با همکاری و همراهی، زمینه برگزاری منظم و باشکوه این حماسه معنوی را فراهم کنند.

کد مطلب 6877892

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