به گزارش خبرگزاری مهر، شمس‌اله سلامی، رئیس هیئت عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی با صدور پیامی از حضور باشکوه در مراسم بدرقه رهبر شهید دعوت کرد و گفت: ملت بزرگ ایران با قلبی آکنده از درد و اراده‌ای مالامال از خونخواهی، در آستانه آیین ملی وداع و تشییع آقا و رهبر شهید امت قرار دارد.

وی افزود: گرچه ملت بزرگ ایران، فرزندان بسیاری را به بارگاه کبریایی بدرقه کرده است، اما سنگینی بار فقدان مقتدایمان توان را از شانه‌ها ربوده و پشت طاقتمان را شکسته است.

رئیس هیئت عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ادامه داد: بی‌شک ملت مبعوث ایران با وحدت کلمه و تنی یکپارچه بار این اندوه را بر دوش خواهد کشید و ایران اسلامی را تجلی‌گاه وحدت و اراده خواهد کرد.

سلامی با دعوت از کارکنان صندوق و اهالی صنعت بیمه برای حضور در مراسم وداع، تصریح کرد: از همه همکاران محترم صندوق و اهالی صنعت بیمه دعوت می‌کنم در هفته پیش رو با حضور باشکوه و یکپارچه خود در آیین وداع، همگام با ملت سوگوار و همیشه حماسه‌ساز ایران، در سوگ رهبر شهید و سیدالشهدای انقلاب، اشک و اندوه را با تداوم راه و خونخواهی پیوند دهند و به جهانیان نشان دهند که راه انقلاب با حضور و اراده ما زنده و پابرجاست.

وی همچنین از برپایی موکب خدمت‌رسانی صندوق بیمه حوادث طبیعی خبر داد و گفت: به منظور حضور فعال در مراسم، موکب خدمت‌رسانی صندوق در خیابان آزادی، خیابان اسکندری برپا خواهد شد.

رئیس هیئت عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی در پایان از کارکنان این صندوق خواست علاوه بر حضور و خدمت در موکب، از هیچ تلاشی برای خدمت‌رسانی در این آیین ملی دریغ نورزند.