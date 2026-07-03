امام جمعه دشتستان: تشییع رهبر شهید تجدید عهد مردم با ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح در خطبه‌های نماز جمعه برازجان، با توصیه همگان به رعایت تقوای الهی، حضرت زینب کبری (س) را نماد استقامت، بصیرت و جهاد تبیین دانست و اظهار کرد: خطبه تاریخی آن حضرت در کاخ یزید نشان داد که حقیقت هرگز خاموش نمی‌شود و ظلم، هرچند در ظاهر قدرت داشته باشد، سرانجام رسوا خواهد شد.

وی افزود: حضرت زینب (س) با شجاعت و منطق، پیام عاشورا را برای همیشه در تاریخ ماندگار کرد و به مسلمانان آموخت که در سخت‌ترین شرایط نیز نباید از حق عقب‌نشینی کنند.

به گفته وی، مهم‌ترین درس مکتب زینبی، ایستادگی در برابر ظلم، امید به پیروزی حق و توکل به خداوند است.

امام جمعه دشتستان در ادامه با اشاره به مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، این حضور را فراتر از یک آیین بدرقه توصیف کرد و گفت: تشییع رهبر شهید، همراهی با آرمان‌ها و اندیشه‌های انقلاب اسلامی و تجدید بیعت با مسیر ولایت است.

وی افزود: این حضور مردمی، پیام روشنی به دشمنان دارد که راه عزت و اقتدار جمهوری اسلامی با استمرار ولایت ادامه خواهد یافت.

پیگیری حقوقی جنایات دشمنان علیه ملت ایران

مصلح با گرامیداشت ۱۲ تیر، روز افشای حقوق بشر آمریکایی، آمریکا را به ارتکاب جنایت علیه ملت ایران متهم کرد و اظهار داشت: اقدامات نظامی، حمله به مناطق مسکونی و شهادت رهبر انقلاب، چهره واقعی مدعیان حقوق بشر را آشکار کرده است.

وی با اشاره به موضوع مذاکرات، تأکید کرد: مذاکره باید در چارچوب عزت، حکمت و مصلحت دنبال شود و به معنای اعتماد به آمریکا یا عقب‌نشینی از حقوق ملت ایران نیست. همچنین نباید حل مشکلات اقتصادی کشور به نتایج مذاکرات وابسته شود و مسئولان باید با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی، مسیرهای درون‌زا را برای رفع مشکلات فعال کنند.

امام جمعه دشتستان حفظ وحدت و انسجام داخلی را ضروری دانست و گفت: بی‌اعتمادی نسبت به دشمن نباید به اختلاف داخلی یا تضعیف مسئولان منجر شود، بلکه باید با همدلی و انسجام، در برابر بدعهدی دشمن ایستاد.

وی همچنین با اشاره به هفته قوه قضاییه، اجرای کامل سند تحول قضایی، مبارزه قاطع با فساد، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، جلوگیری از نفوذ و تحقق عدالت را از مهم‌ترین مطالبات از دستگاه قضایی برشمرد و بر پیگیری حقوقی جنایات دشمنان علیه ملت ایران در مجامع بین‌المللی تأکید کرد.