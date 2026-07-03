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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸

۴۰ کشته بر اثر سقوط اتوبوس مسافربری در دره ای عمیق در جنوب غرب پاکستان

۴۰ کشته بر اثر سقوط اتوبوس مسافربری در دره ای عمیق در جنوب غرب پاکستان

در پی سقوط یک دستگاه اتوبوس مسافربری به دره‌ای عمیق در منطقه ای دور افتاده در ایالت بلوچستان پاکستان، دست‌کم ۴۰ تن جان باختند و ۸ نفر دیگر مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الایام، سقوط یک دستگاه اتوبوس مسافربری از بزرگراه به داخل دره‌ای عمیق در ایالت بلوچستان واقع در جنوب غربی پاکستان، منجر به جان باختن ۴۰ نفر و مجروح شدن ۸ تن دیگر شد.

شاهد ریند، سخنگوی دولت ایالتی بلوچستان اعلام کرد: راننده اتوبوس کنترل خودرو را از دست داده و در پی آن، اتوبوس به داخل دره‌ای در منطقه دورافتاده «دانا سار» نزدیکی مرز دو ایالت بلوچستان و خیبر پختونخوا سقوط کرده است.

نیروهای امدادی بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شده و مصدومان را به بیمارستان منتقل کردند.

مقامات محلی همچنین تحقیقات خود را برای روشن شدن علت دقیق این حادثه آغاز کرده‌اند.

کد مطلب 6878156

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    نظرات

    • IR ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۲
      1 0
      پاسخ
      روحشان قرین رحمت اللهی

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