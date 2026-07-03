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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۸

کشف ۳۸ گوشی تلفن همراه قاچاق در شاهرود؛ متهم دستگیر شد

کشف ۳۸ گوشی تلفن همراه قاچاق در شاهرود؛ متهم دستگیر شد

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از کشف ۳۸ دستگاه گوشی تلفن قاچاق در ایستگاه بازرسی پلیس این شهرستان خبر داد و گفت: متهم پرونده دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی ظهر جمعه در انجام ماموریت پلیسی با اعلام کشف کالای قاچاق در توضیحات اظهار کرد: مأموران یکی از ایستگاه‌های بازرسی پلیس شاهرود در جریان کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون حامل خرده‌بار مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران پس از انجام بازرسی دقیق از کامیون، موفق به کشف ۳۸ دستگاه گوشی تلفن همراه آیفون قاچاق شدند که بدون مدارک و مجوز قانونی حمل می‌شد.

فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری یک نفر در رابطه با این پرونده خبر داد و در ادامه بیان داشت: پرونده مقدماتی تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

شائینی تصریح کرد: ارزش این محموله گوشی های تلفن همراه آیفون کشف‌شده طبق نظر کارشناسان امر حدود ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی با تأکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با قاچاق کالا، اضافه کرد: از شهروندان درخواست داریم ذز صورت اطلاع از هرگونه فعالیت غیرقانونی در حوزه قاچاق، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6878240

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