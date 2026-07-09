کشف سیگار قاچاق در خودروهای عبوری شاهرود؛ ۲ راننده کامیون دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی ظهر پنجشنبه در انجام یک ماموریت پلیسی ضمن اشاره به اجرای مستمر طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز در محورهای مواصلاتی شهرستان، اظهار کرد: مأموران انتظامی پاسگاه‌های ایست و کنترل پلیس شاهرود طرح تشدید برخورد با قاچاق کالا را در دستور کار دارند.

وی ادامه داد: ماموران ایست بازرسی در راستای همین مأموریت ذاتی هنگام کنترل خودروهای عبوری به دو دستگاه کامیون که از محور مشهد به سمت تهران در حرکت بودند، مشکوک شدند.

فرمانده انتظامی شاهرود با اشاره به اینکه مأموران خودروها را متوقف و از آن ها بازرسی کردند، ادامه داد: نتیجه این بازرسی کشف ۱۵۰ هزار نخ انواع سیگار خارجی و مقادیر قابل توجهی تنباکوی غیرمجاز و فاقد مجوز قانونی بود.

شائینی با تاکید بر اینکه محموله به صورت قاچاق در حال حمل بود، یادآور شد: در این رابطه گ دو راننده کامیون به عنوان متهم پس از تکمیل مستندات، برای طی مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش تقریبی کالاهای کشف شده را ۵۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، اضافه کرد: مبارزه با قاچاق کالا از اولویت‌های مهم مجموعه انتظامی است و در این راستا با هر گونه مصادیق قاچاق برخورد می کند.