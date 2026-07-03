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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۰

بیانیه فرهنگستان علوم پزشکی به مناسبت مراسم تشییع رهبر شهید

بیانیه فرهنگستان علوم پزشکی به مناسبت مراسم تشییع رهبر شهید

فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران، در آستانه برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگستان علوم پزشکی ایران، با مخاطب قرار دادن خانواده بزرگ نظام سلامت، اساتید و مردم، عنوان داشت: شهادت مظلومانه رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (قدس سره)، خورشید پرفروغی را از آسمان بصیرت امت اسلام دریغ داشت و قلب تمامی آزادگان جهان، به‌ ویژه جامعه نخبگانی ایران را در غمی عمیق فرو برد. آن رهبر عالی‌قدر، همواره با نگاهی تمدن‌ساز و راهبردی، حوزه سلامت را نه تنها به عنوان یک بخش خدماتی، بلکه به مثابه رکنِ اصلیِ اقتدار و خودکفایی ملی می‌نگریستند.

حمایت‌های بی‌دریغ و مستمر ایشان از مرجعیت علمی، توجه خاص به سیاست گذاری علمی در این حوزه ، تأکید بر بومی‌سازی دانش‌های پیشرفته پزشکی، و پشتیبانیِ پدرانه از اعضا نظام سلامت در سخت‌ترین ابتلائات بهداشتی و درمانی میراثی گران‌بها و نقشه راهی تمدنی است که در حافظه علمی و تاریخی این کشور به یادگار خواهد ماند؛ چنانکه ابلاغ سند کم نظیر سیاست های کلی سلامت و رهنمودهای حکیمانه‌شان در ارتقای شاخص‌های عدالت در سلامت و کرامت انسانیِ بیمار، همواره چراغ راه سیاست‌گذاران و دلسوزان این مرز و بوم بوده است.

اکنون که همراه با آحاد ملت در واپسین وداع با این عبد صالح و رهبر شهید گرد هم می‌آییم.

از تمامی اساتید، اعضای هیئت علمی، کادر خدوم بهداشت و درمان و تمامی فعالان متعهد نظام سلامت دعوت می‌نمائیم تا با حضور حماسی و پرشور خود در مراسم تشییع پیکر مطهر آن بزرگ‌مرد، ضمن تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی، بار دیگر نشان دهند که فرزندان این سرزمین در سنگر سلامت، پاسدارانِ میراثِ علمی و معنوی آن شهید والامقام باقی خواهند ماند.

کد مطلب 6878333
حبیب احسنی پور

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