بیانیه فرهنگستان علوم پزشکی به مناسبت مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگستان علوم پزشکی ایران، با مخاطب قرار دادن خانواده بزرگ نظام سلامت، اساتید و مردم، عنوان داشت: شهادت مظلومانه رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (قدس سره)، خورشید پرفروغی را از آسمان بصیرت امت اسلام دریغ داشت و قلب تمامی آزادگان جهان، به‌ ویژه جامعه نخبگانی ایران را در غمی عمیق فرو برد. آن رهبر عالی‌قدر، همواره با نگاهی تمدن‌ساز و راهبردی، حوزه سلامت را نه تنها به عنوان یک بخش خدماتی، بلکه به مثابه رکنِ اصلیِ اقتدار و خودکفایی ملی می‌نگریستند.

حمایت‌های بی‌دریغ و مستمر ایشان از مرجعیت علمی، توجه خاص به سیاست گذاری علمی در این حوزه ، تأکید بر بومی‌سازی دانش‌های پیشرفته پزشکی، و پشتیبانیِ پدرانه از اعضا نظام سلامت در سخت‌ترین ابتلائات بهداشتی و درمانی میراثی گران‌بها و نقشه راهی تمدنی است که در حافظه علمی و تاریخی این کشور به یادگار خواهد ماند؛ چنانکه ابلاغ سند کم نظیر سیاست های کلی سلامت و رهنمودهای حکیمانه‌شان در ارتقای شاخص‌های عدالت در سلامت و کرامت انسانیِ بیمار، همواره چراغ راه سیاست‌گذاران و دلسوزان این مرز و بوم بوده است.

اکنون که همراه با آحاد ملت در واپسین وداع با این عبد صالح و رهبر شهید گرد هم می‌آییم.

از تمامی اساتید، اعضای هیئت علمی، کادر خدوم بهداشت و درمان و تمامی فعالان متعهد نظام سلامت دعوت می‌نمائیم تا با حضور حماسی و پرشور خود در مراسم تشییع پیکر مطهر آن بزرگ‌مرد، ضمن تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی، بار دیگر نشان دهند که فرزندان این سرزمین در سنگر سلامت، پاسدارانِ میراثِ علمی و معنوی آن شهید والامقام باقی خواهند ماند.