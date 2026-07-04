به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی در نشست خبری صبح امروز تشریح برنامههای استان البرز برای آیین بدرقه و تشییع «آقای شهید ایران» ضمن تسلیت شهادت رهبر فرزانه انقلاب، اظهار کرد: امیدواریم این شهادت مظلومانه منشأ جریان تازهای در مسیر انقلاب اسلامی باشد و ملت بزرگ ایران بار دیگر با حضوری پرشور، وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب و ولایت به نمایش بگذارند.
وی با دعوت از مردم استان البرز و سایر هموطنان برای حضور در مراسم بدرقه و تشییع، افزود: این حضور میتواند تجدید بیعتی دوباره با امام شهید و رهبر عزیزمان باشد و مردم در این لحظات تاریخی نقش خود را در ثبت یک وداع باشکوه ایفا کنند.
استاندار البرز با اشاره به تشکیل ستاد ویژه برگزاری مراسم در استان گفت: طی هفتههای اخیر پنج جلسه ستاد مرکزی و دهها نشست تخصصی در حوزههای مختلف برگزار شده است. در همین راستا ۲۱ کمیته تخصصی شامل کمیتههای انتظامی، حملونقل، امداد و نجات، اطلاعرسانی، رسانه، پشتیبانی، خدمات مردمی، مراسم، اورژانس، فضای مجازی، خادمین رضوی، اسکان و سایر بخشهای مرتبط تشکیل شده است.
عبداللهی افزود: برای هر یک از این کمیتهها مدیران و مسئولان متخصص تعیین شدهاند و تاکنون ۱۳۷ جلسه تخصصی در قالب کمیتههای مختلف برگزار شده تا تمامی نیازها و الزامات مراسم بهصورت دقیق پیشبینی و برنامهریزی شود.
استقرار ۳۰ موکب در محورهای مواصلاتی البرز
وی با بیان اینکه خدماترسانی به زائران از شب گذشته آغاز شده است، اظهار کرد: ۳۰ موکب در مسیرهای مواصلاتی استان شامل آزادراه تهران - کرج، جاده قدیم، آزادراه غدیر، آزادراه شهید سلیمانی و آزادراه همت مستقر شدهاند و به ارائه خدمات به زائران مشغول هستند.
استاندار البرز ادامه داد: تمامی هیئات مذهبی، حسینیهها و موکبهای فعال در سطح استان نیز برای تداوم خدماترسانی به زائران بسیج شدهاند تا مردم بتوانند از امکانات رفاهی، فرهنگی و پذیرایی در طول مسیر بهرهمند شوند.
آمادگی ۱۴ پارکینگ با ظرفیت ۵۰۰ هزار خودرو
عبداللهی از آمادهسازی ۱۴ پارکینگ بزرگ در سطح استان خبر داد و گفت: این پارکینگها در مجموع ۱۴۰ هکتار وسعت داشته و ظرفیت پذیرش حدود ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو را دارند.
وی افزود: علاوه بر این، ۱۲ پارکینگ درونشهری با وسعت ۳۲ هکتار و ظرفیت بیش از ۳۱ هزار و ۷۰۰ خودرو نیز در نزدیکی ایستگاههای مترو آماده شده تا شهروندان و زائران بتوانند از طریق ناوگان حملونقل عمومی به تهران منتقل شوند.
فعالیت شبانهروزی مترو و ناوگان حملونقل
استاندار البرز با اشاره به تمهیدات حملونقلی اظهار کرد: ۷۰۰ دستگاه اتوبوس برای انتقال زائران به ایستگاههای مترو و مسیرهای منتهی به تهران پیشبینی شده است.
وی افزود: خط پنج متروی تهران و البرز بهصورت ۲۴ ساعته فعال خواهد بود و قطارها با فاصله زمانی ۱۰ دقیقه زائران را جابهجا میکنند. همچنین تمامی خطوط اتوبوسرانی در شهرهای استان به ایستگاههای مترو متصل شدهاند تا روند انتقال زائران با سهولت بیشتری انجام شود.
عبداللهی از آمادهسازی گسترده مراکز اسکان در استان خبر داد و گفت: ۱۳۰ حسینیه با ظرفیت اسکان حدود ۱۶ هزار نفر و ۴۰۰ مسجد با ظرفیت بیش از ۱۳۵ هزار نفر برای پذیرش زائران آماده شدهاند.
وی ادامه داد: علاوه بر این، سامانه و اپلیکیشن ویژهای برای ثبتنام خانوادههای داوطلب میزبانی راهاندازی شده و تاکنون هزاران خانواده برای اسکان و پذیرایی از زائران اعلام آمادگی کردهاند.
استقرار نانواییهای سیار و خدمات رفاهی در مسیرها
استاندار البرز با اشاره به پیشبینی خدمات رفاهی گسترده برای زائران گفت: در تمامی موکبها امکاناتی نظیر نانوایی سیار، آشپزخانههای پخت غذا، خدمات پذیرایی، فضاهای مادر و کودک، مراکز درمانی، ایستگاههای راهنمای زائر، سرویسهای بهداشتی و خدمات فرهنگی پیشبینی شده است.
وی تأکید کرد: تمامی دستگاههای خدماترسان، امدادی، درمانی و اجرایی استان در آمادهباش کامل قرار دارند و مراکز خدماتی استان با ظرفیت کامل برای ارائه خدمات به زائران فعالیت خواهند کرد.
حضور ۲۵ هزار خادم و نیروی اجرایی
عبداللهی در پایان با اشاره به مشارکت گسترده نیروهای مردمی و دستگاههای اجرایی خاطرنشان کرد: بیش از ۲۵ هزار نفر شامل خادمان موکبها، نیروهای مردمی، بسیج، نیروهای انتظامی، امدادی و اجرایی برای خدمترسانی در آیین بدرقه «آقای شهید ایران» سازماندهی شدهاند تا مراسمی باشکوه، منظم و در شأن مردم ایران برگزار شود.
عبداللهی در ادامه با اشاره به بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و تجربه سالهای گذشته در برگزاری مراسمهای ملی و مذهبی اظهار کرد: در برنامهریزیهای انجامشده تلاش شده است تمامی ظرفیتهای استان برای خدمترسانی هرچه بهتر به زائران و شرکتکنندگان در مراسم به کار گرفته شود.
وی افزود: بخش مهمی از خدمات پیشبینیشده با مشارکت گروههای مردمی، هیئات مذهبی، تشکلهای فرهنگی و دستگاههای اجرایی استان ارائه خواهد شد و هماهنگیهای لازم برای حضور منسجم این مجموعهها صورت گرفته است.
استاندار البرز با اشاره به استفاده از تجربیات مراسم اربعین حسینی گفت: بسیاری از زیرساختها و ظرفیتهایی که در سالهای گذشته برای خدمترسانی به زائران اربعین ایجاد شده بود، در این مراسم نیز مورد استفاده قرار گرفته است تا بتوانیم خدمات مطلوب و درخور شأن مردم عزیز ایران ارائه کنیم.
عبداللهی تصریح کرد: در حوزه اطلاعرسانی و آگاهیبخشی نیز اقدامات گستردهای انجام شده و از تمامی ظرفیتهای رسانهای، فرهنگی، هنری و فضای مجازی استان برای اطلاعرسانی مسیرها، خدمات، امکانات اسکان و نحوه دسترسی زائران به مراکز خدمترسانی استفاده شده است.
وی ادامه داد: شبکه بزرگراهی استان، معابر اصلی شهرها و فضاهای عمومی با نصب بنرها، تابلوهای راهنما و پیامهای فرهنگی برای راهنمایی زائران و فضاسازی متناسب با این ایام آماده شده است.
استاندار البرز خاطرنشان کرد: تمامی دستگاههای اجرایی استان موظف شدهاند تا پایان برگزاری مراسم در حالت آمادهباش کامل قرار داشته باشند و در صورت افزایش حجم مراجعات یا نیازهای پیشبینینشده، خدمات لازم را بدون وقفه ارائه دهند.
عبداللهی با قدردانی از مشارکت مردم، هیئات مذهبی، گروههای جهادی و دستگاههای اجرایی استان اظهار کرد: آنچه امروز در البرز شاهد آن هستیم جلوهای از همدلی، وحدت و روحیه خدمترسانی مردم است و امیدواریم با همکاری همه بخشها، مراسم بدرقه و تشییع «آقای شهید ایران» با شکوه، نظم و امنیت کامل برگزار شود.
وی در پایان از مردم خواست ضمن رعایت توصیههای ترافیکی و استفاده حداکثری از ناوگان حملونقل عمومی، خادمان و عوامل اجرایی را در ارائه خدمات بهتر یاری کنند و گفت: تمامی تمهیدات لازم برای تسهیل تردد، اسکان و پذیرایی زائران پیشبینی شده و استان البرز آماده میزبانی از خیل عاشقان و دلدادگان «آقای شهید ایران» است.
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