به گزارش خبرنگار مهر؛ رونمایی مدل «GPT-5.6» از سوی شرکت اوپن‌ای‌آی، در نگاه نخست، یک رویداد فنی دیگر در رقابت میان غول‌های هوش مصنوعی به نظر می‌رسد. سه نسخه «Sol» و «Terra» و «Luna» با بهبودهای قابل توجه در عملکرد معرفی شدند، اما مهم‌ترین خبر این رونمایی، خود مدل نبود، بلکه شیوه انتشار آن بود.

برای نخستین بار، دولت ایالات متحده از اوپن‌ای‌آی خواست دسترسی به مدل را به صورت مرحله‌ای و محدود فراهم سازد، آن را ابتدا در اختیار شرکای مورد اعتماد داخلی قرار دهد و سپس درباره گسترش دسترسی عمومی تصمیم‌گیری شود. این تحول، نشانه یک تغییر بنیادین در منطق حکمرانی هوش مصنوعی است و می‌تواند پایان دوره‌ای را رقم بزند که طی آن پیشرفته‌ترین مدل‌های زبانی، پس از مدت کوتاهی در اختیار میلیون‌ها کاربر قرار می‌گرفتند.

اهمیت این رخداد در آن است که رقابت بر سر مدل‌های مرزی، از چارچوب رقابت تجاری میان شرکت‌های فناوری خارج شده و به تدریج در حال ورود به قلمرو امنیت ملی، ژئوپلیتیک و سیاست صنعتی دولت‌هاست. در چنین فضایی، پرسش اصلی دیگر این نیست که کدام شرکت مدل بهتری تولید می‌کند، بلکه این است که چه کسی حق دسترسی به این فناوری را خواهد داشت و چه نهادی درباره آن تصمیم خواهد گرفت.

گذار از بازار رقابتی به منطق امنیت ملی

بر اساس گزارش‌ها، تصمیم دولت آمریکا درباره «GPT-5.6» یک اقدام موردی تلقی نمی‌شود، بلکه بخشی از روندی است که پیش‌تر با محدودسازی انتشار مدل «Fable 5» شرکت آنتروپیک آغاز شده بود. پژوهشگران معتقدند دولت آمریکا با الهام از رویکرد آنتروپیک، اکنون مدل‌های مرزی را به عنوان دارایی‌های راهبردی تلقی می‌کند که انتشار آزاد آن‌ها می‌تواند پیامدهای امنیتی و ژئوپلیتیکی ایجاد کند.

این تحول، منطق توسعه هوش مصنوعی را به شکل محسوسی تغییر می‌دهد. در چهار سال گذشته، رقابت میان اوپن‌ای‌آی، آنتروپیک، گوگل، متا و سایر بازیگران عمدتاً بر مبنای عرضه سریع‌تر مدل‌ها، جذب کاربران بیشتر و افزایش سهم بازار شکل گرفته بود. اکنون، همان فناوری‌ها در حال ورود به الگویی هستند که بیش از هر چیز به صنایع دفاعی شباهت دارد و در آن دولت، درباره زمان انتشار، دامنه دسترسی و حتی گروه‌های مجاز استفاده‌کننده نقش تعیین‌کننده پیدا می‌کند.

در چنین چارچوبی، مزیت رقابتی شرکت‌ها دیگر صرفاً به کیفیت مدل وابسته نیست، بلکه میزان نزدیکی آن‌ها به ساختار امنیت ملی آمریکا نیز به یکی از متغیرهای تعیین‌کننده تبدیل می‌شود.

پروژه منهتن هوش مصنوعی؛ استعاره‌ای که به سیاست عمومی تبدیل شد

یکی از مهم‌ترین محورهای بحث کارشناسان حوزه فناوری در روزهای اخیر، بررسی تحول یک استعاره فکری به سیاست عملی است. طی سال‌های گذشته، هم سم آلتمن، مدیر عامل اوپن‌ای‌آی و هم داریو آمودی، مدیر عامل آنتروپیک، بارها توسعه هوش مصنوعی را با پروژه منهتن مقایسه کرده‌اند.

این تشبیه، صرفاً یک ابزار تبلیغاتی نبوده است. بر اساس نقل‌قول‌های ارائه‌شده از گزارش‌های نیویورک تایمز، نیویورکر و مقاله سیاست‌گذاری آمودی، این دو مدیر عامل هوش مصنوعی را نوعی فناوری هم‌تراز یا حتی مهم‌تر از تسلیحات هسته‌ای معرفی کرده‌اند که می‌تواند موازنه قدرت جهانی را بازتعریف کند و بنابراین مستلزم مداخله مستقیم دولت باشد.

در نتیجه، مفهوم «پروژه منهتن هوش مصنوعی» از یک استعاره به چارچوبی برای سیاست‌گذاری تبدیل شده است. هنگامی که فناوری در چنین سطحی تعریف شود، طبیعی است که قواعد بازار آزاد جای خود را به منطق کنترل، حفاظت و انحصار راهبردی بدهد.

امنیت یا کنترل؛ منازعه واقعی بر سر آینده هوش مصنوعی

بسیاری از متخصصان بر این باورند که گفتمان «ایمنی هوش مصنوعی» در عمل به ابزاری برای کنترل دسترسی عمومی تبدیل شده است. از نگاه دارو آمودی، شرکت آنتروپیک هرگز مخالف توسعه فناوری نبوده، بلکه مخالف توزیع گسترده آن بوده است.

بر همین اساس، مسئله اصلی این شرکت «ناامن بودن فناوری» نیست، بلکه «ناامن بودن کاربران» محسوب می‌شود. واقعیت آن است که طی دو سال گذشته، رهبران آنتروپیک بارها خواستار افزایش نقش دولت در تنظیم‌گری مدل‌های بسیار قدرتمند شده‌اند و توسعه مدل‌های آینده را نیازمند سازوکارهای سخت‌گیرانه نظارتی دانسته‌اند.

در نتیجه، اختلاف اصلی میان اوپن‌ای‌آی و آنتروپیک نیز احتمالاً بر سر اصل مداخله دولت نیست، بلکه درباره سرعت، شیوه اجرا و پیامدهای تجاری آن است. هر دو شرکت، هوش مصنوعی را فناوری دارای پیامدهای ژئوپلیتیکی می‌دانند و تفاوت آن‌ها بیشتر در نحوه مدیریت این گذار دیده می‌شود.

پیامدهای ژئوپلیتیکی؛ فرصت راهبردی برای چین

یکی از مهم‌ترین نتایج احتمالی محدودسازی مدل‌های آمریکایی، تغییر توازن رقابت جهانی است. کارشناسان غربی هشدار می‌دهد در حالی که دسترسی به پیشرفته‌ترین مدل‌های آمریکایی محدود می‌شود، شرکت‌های چینی مانند دیپ سیک و «Z.ai» با سرعت در حال کاهش فاصله فناوری با رقبای آمریکایی هستند.

اگر این روند ادامه پیدا کند، مزیت سنتی آمریکا در انتشار سریع فناوری ممکن است تضعیف شود. محدودیت‌های داخلی، توسعه‌دهندگان متن‌باز، استارتاپ‌ها و پژوهشگران مستقل را نیز با محدودیت‌های بیشتری مواجه خواهد کرد. این در حالی است که بازیگران چینی، در صورت برخورداری از آزادی عمل بیشتر، می‌توانند سهم بزرگ‌تری از بازار جهانی را به دست آورند. روند رو به رشد مدل‌های متن‌باز و تجاری چین نشان می‌دهد که رقابت جهانی هوش مصنوعی به سرعت در حال چندقطبی شدن است.

شکل‌گیری مجتمع دولت–شرکت در هوش مصنوعی

شاید مهم‌ترین دلالت راهبردی منتقدان وضعیت جدید، ظهور نوع جدیدی از رابطه میان دولت و شرکت‌های توسعه‌دهنده هوش مصنوعی باشد. اگر مدل‌های مرزی به دارایی‌های امنیت ملی تبدیل شوند، شرکت‌های بزرگ فناوری نیز به تدریج از بازیگران صرفاً تجاری فاصله گرفته و به بخشی از زیرساخت راهبردی دولت تبدیل خواهند شد.

چنین الگویی، شباهت زیادی به صنایع هوافضا، انرژی هسته‌ای و صنایع دفاعی آمریکا دارد که اگرچه توسط شرکت‌های خصوصی اداره می‌شوند، اما در عمل در چارچوب اولویت‌های امنیت ملی فعالیت می‌کنند. در این وضعیت، درآمد حاصل از بازار مصرف‌کننده اهمیت کمتری پیدا می‌کند و قراردادهای دولتی، همکاری‌های اطلاعاتی و پروژه‌های ملی به موتور اصلی توسعه فناوری تبدیل می‌شوند.

اگر این روند تثبیت شود، مفهوم «مدل عمومی» نیز دستخوش تغییر خواهد شد و ممکن است نسخه‌های محدود در اختیار کاربران قرار گیرد، اما توانمندی‌های واقعی مدل‌های مرزی تنها در اختیار دولت، نهادهای امنیتی و شرکای منتخب باقی بماند.

تصمیم دولت آمریکا درباره انتشار محدود مدل هوش مصنوعی «GPT-5.6»، صرف‌نظر از این که تا چه اندازه موقتی یا دائمی باشد، نشانه تغییری مهم در معماری حکمرانی هوش مصنوعی است. فناوری نوظهوری که تا دیروز عمدتاً در چارچوب رقابت بازار تعریف می‌شد، اکنون با سرعت به قلمرو امنیت ملی، ژئوپلیتیک و سیاست صنعتی وارد می‌شود. در چنین فضایی، ارزش راهبردی مدل‌های مرزی از ارزش اقتصادی آن‌ها پیشی می‌گیرد و دسترسی به فناوری، خود به یکی از ابزارهای اعمال قدرت تبدیل می‌شود.

در نهایت، شواهد موجود از افزایش نقش دولت آمریکا در مدیریت مدل‌های پیشرفته، استفاده روزافزون از ادبیات «پروژه منهتن هوش مصنوعی» توسط رهبران صنعت و پیوند فزاینده میان شرکت‌های پیشرو و نهادهای امنیتی، نشان می‌دهد که رقابت جهانی هوش مصنوعی وارد مرحله‌ای شده است که در آن، مسئله اصلی دیگر صرفاً «ساختن هوش مصنوعی قدرتمندتر» نیست، بلکه «تعیین مالکیت، کنترل و حق دسترسی به آن» خواهد بود. همین جابه‌جایی، شاید مهم‌ترین تحول راهبردی صنعت هوش مصنوعی در سال‌های پیش رو باشد.