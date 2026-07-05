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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۳

رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی خبر داد؛

راه‌اندازی بیمارستان موقت برای ارائه خدمات درمانی به زائران رهبر شهید

راه‌اندازی بیمارستان موقت برای ارائه خدمات درمانی به زائران رهبر شهید

بجنورد- رئیس اورژانس و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از راه‌اندازی بیمارستان موقت و استقرار کامل ناوگان امدادی برای ارائه خدمات درمانی فوری به زائران مراسم تشییع رهبر خبر داد.

تقی رحمتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر کرد: اعزام نیروهای عملیاتی، ستادی و واحدهای فرماندهی عملیات بحران و مرکز پایش مراقبت‌های درمانی، دانشگاه و لغو مرخصی‌های پرسنل از فعالیت در جریان برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ناوگان اورژانس استان شامل سه دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و یک فروند بالگرد اورژانس هوایی همراه ۲۰ نفر از کارشناسان مجرب فوریت‌های پزشکی در مسیرهای راهپیمایی مستقر خواهند شد.

رئیس اورژانس و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از راه‌اندازی بخش درمان اضطراری در قالب بیمارستان موقت خبر داد و گفت: به منظور تسریع در ارائه خدمات درمانی پیش‌بیمارستانی و کاهش بار مراجعات به مراکز درمانی اصلی، چادر منطقه پیشرفته درمانی (AMP) جهت برپایی بیمارستان موقت در محل تجمع عزاداران برپا خواهد شد تا در صورت نیاز، خدمات تخصصی و فوریتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به زائران مراجعه‌کننده ارائه شود.

وی از شهروندان و شرکت‌کنندگان در مراسم خواست تا در صورت بروز هرگونه نیاز به خدمات فوریت پزشکی، ضمن حفظ خونسردی، مسیر حرکت خودروهای امدادی را باز نگه داشته و مراتب را سریعاً به شماره ۱۱۵ اطلاع دهند.

کد مطلب 6879675

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