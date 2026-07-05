تقی رحمتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر کرد: اعزام نیروهای عملیاتی، ستادی و واحدهای فرماندهی عملیات بحران و مرکز پایش مراقبت‌های درمانی، دانشگاه و لغو مرخصی‌های پرسنل از فعالیت در جریان برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ناوگان اورژانس استان شامل سه دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و یک فروند بالگرد اورژانس هوایی همراه ۲۰ نفر از کارشناسان مجرب فوریت‌های پزشکی در مسیرهای راهپیمایی مستقر خواهند شد.

رئیس اورژانس و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از راه‌اندازی بخش درمان اضطراری در قالب بیمارستان موقت خبر داد و گفت: به منظور تسریع در ارائه خدمات درمانی پیش‌بیمارستانی و کاهش بار مراجعات به مراکز درمانی اصلی، چادر منطقه پیشرفته درمانی (AMP) جهت برپایی بیمارستان موقت در محل تجمع عزاداران برپا خواهد شد تا در صورت نیاز، خدمات تخصصی و فوریتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به زائران مراجعه‌کننده ارائه شود.

وی از شهروندان و شرکت‌کنندگان در مراسم خواست تا در صورت بروز هرگونه نیاز به خدمات فوریت پزشکی، ضمن حفظ خونسردی، مسیر حرکت خودروهای امدادی را باز نگه داشته و مراتب را سریعاً به شماره ۱۱۵ اطلاع دهند.