داروخانه های کشور فعال هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: همزمان با

برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید، دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور با ابلاغ دستورالعمل های لازم، داروخانه های تحت پوشش را موظف به تداوم فعالیت و ارائه خدمات دارویی مطلوب به مردم کرده اند.

بر اساس این هماهنگی ها، داروخانه های تحت نظارت دانشگاه های علوم پزشکی در روزهای ۱۳ تا ۱۶ تیرماه با آمادگی کامل به ارائه خدمات دارویی ادامه خواهند داد تا دسترسی مردم به دارو و اقلام سلامت محور بدون وقفه برقرار باشد.

روابط عمومی سازمان غذا و دارو تأکید کرد معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی در سراسر کشور به صورت مستمر بر فعالیت داروخانه ها، وضعیت تأمین و توزیع دارو و پاسخگویی به نیازهای دارویی مردم نظارت دارند و در صورت نیاز، اقدامات لازم برای تأمین اقلام مورد نیاز انجام خواهد شد.

بنابر این گزارش، همه ظرفیت های شبکه دارویی کشور برای حفظ پایداری خدمات و تأمین نیازهای دارویی مردم در ایام برگزاری مراسم در آمادگی کامل قرار دارد.