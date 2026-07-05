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۱۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۴

حضور زاکانی در مراسم وداع با رهبر شهید

حضور زاکانی در مراسم وداع با رهبر شهید

شهردار تهران با حضور در مصلای امام خمینی(ره) همراه با اقشار مختلف مردم، در آیین وداع با پیکر مطهر امام مجاهد شهید و اقامه نماز بر پیکر مطهر آقای شهید ایران شرکت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی، صبح یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵، با حضور در مصلای امام خمینی(ره) در آیین وداع با پیکر مطهر امام مجاهد شهید، حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای شرکت کرد.

شهردار تهران با حضور در میان عزاداران، ضمن ادای احترام به مقام والای رهبر شهید، در مراسم وداع و سوگواری همراه با اقشار مختلف مردم حاضر شد.

در این مراسم، نماز بر پیکر حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (قدس‌الله‌نفسه‌الزکیة)، شهید مصباح الهدی باقری‌کنی، شهیده سیده بشریٰ خامنه‌ای، شهید زهرا حداد عادل و شهیده زهرا محمدی گلپایگانی اقامه شد.

کد مطلب 6879765

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