حضور زاکانی در مراسم وداع با رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی، صبح یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵، با حضور در مصلای امام خمینی(ره) در آیین وداع با پیکر مطهر امام مجاهد شهید، حضرت آیتالله العظمی سیدعلی خامنهای شرکت کرد.
شهردار تهران با حضور در میان عزاداران، ضمن ادای احترام به مقام والای رهبر شهید، در مراسم وداع و سوگواری همراه با اقشار مختلف مردم حاضر شد.
در این مراسم، نماز بر پیکر حضرت آیتاللهالعظمی سیدعلی خامنهای (قدساللهنفسهالزکیة)، شهید مصباح الهدی باقریکنی، شهیده سیده بشریٰ خامنهای، شهید زهرا حداد عادل و شهیده زهرا محمدی گلپایگانی اقامه شد.
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