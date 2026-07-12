بازدید شهردار تهران از نمایشگاه آثار مسابقه معماری شهرداری

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران از برگزاری مسابقه معماری شهرداری تهران با محوریت دو پروژه «پلازای ایستگاه متروی امام حسین (ع)» و «هم‌رَس‌گاه پایانه کاوه» خبر داد و گفت: این مسابقات با هدف ارتقاء کیفیت معماری، بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان حرفه‌ای و دستیابی به راهکارهای خلاقانه برای بازآفرینی فضاهای عمومی و حمل‌ونقل شهری برگزار شد.

یاسر جعفری مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران در گفت و گو با خبرنگار شهر، با اشاره به برگزاری مسابقات معماری شهرداری تهران اظهار کرد: ارتقاء کیفیت محیط شهری و دستیابی به طرح‌های خلاقانه و قابل اجرا، مستلزم بهره‌گیری از ظرفیت جامعه حرفه‌ای معماری و شهرسازی است. از همین رو معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، برگزاری مسابقات معماری را به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در انتخاب ایده‌های برتر برای پروژه‌های شاخص شهری در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: در این دوره، دو پروژه شامل «طراحی یکپارچه درگاه شهری و پلازای ایستگاه متروی امام حسین (ع)» و «طراحی هم‌رَس‌گاه پایانه کاوه» به مسابقه گذاشته شد تا با مشارکت معماران و شهرسازان، بهترین طرح‌ها برای ارتقاء کیفیت فضاهای عمومی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل پایتخت استخراج شود.

جعفری با بیان اینکه فرآیند ارزیابی و داوری آثار با حضور نصرالله آبادیان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، طی دو روز در ساختمان بلدیه برگزار شد، گفت: هیات داوران متشکل از پنج تن از استادان برجسته دانشگاهی و صاحب‌نظران جامعه حرفه‌ای برای هر پروژه، آثار را بر اساس شاخص‌های تخصصی مورد ارزیابی قرار دادند.

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران درباره نخستین پروژه این مسابقه گفت: پروژه «طراحی یکپارچه درگاه شهری و پلازای ایستگاه متروی امام حسین (ع)» با هدف تبدیل یکی از مهم‌ترین مبادی حمل‌ونقل پایتخت از فضایی صرفا عبوری به یک فضای عمومی سرزنده، انسان‌محور و هویت‌مند تعریف شده است.

وی ادامه داد: در این پروژه تلاش شده است با ایجاد هم‌افزایی میان کارکردهای فرهنگی، تجاری و حمل‌ونقل عمومی، ارتقاء کیفیت حضور شهروندان و طراحی معماری شاخص، الگویی نوین برای ساماندهی فضاهای عمومی و تبادلی تهران ارائه شود.

جعفری افزود: در این بخش از مسابقه، ۱۰ گروه ثبت‌نام کردند که ۹ اثر به مرحله داوری راه یافت. در نهایت پس از بررسی‌های تخصصی با داوری محمد رضا حافظی، حسین شیخ زین الدین، بهروز منصوری، مروارید قاسمی و کوروش حاجی زاده، سه اثر برتر انتخاب شدند و یک اثر نیز شایسته تقدیر شناخته شد. آثار منتخب به ترتیب مصطفی امیدبخش رتبه اول، امیر قاسم پور و سمانه قاسم پور رتبه دوم، مسعود حاتمی رتبه سوم و شیوا آراسته عنوان اثر شایسته تقدیر را کسب کردند.

وی با اشاره به دومین محور مسابقه اظهار کرد: پروژه «هم‌رَس‌گاه پایانه کاوه» با رویکرد بازتعریف یکی از زیرساخت‌های مهم حمل‌ونقل عمومی شهر طراحی شده است. رویکردی که در آن پایانه اتوبوس‌رانی از یک فضای صرفا عملکردی به محیطی چندعملکردی، پویا و تعامل‌پذیر برای شهروندان تبدیل می‌شود.

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران خاطرنشان کرد: این پروژه با تاکید بر توسعه حمل‌ونقل عمومی پاک، ارتقاء کیفیت فضای شهری و تقویت تعاملات اجتماعی، نمونه‌ای از نگاه نوین به طراحی زیرساخت‌های شهری است. در این بخش نیز با داوری مصطفی بهزادفر، مهدی علیزاده، سعید سادات نیا، هادی طهرانی، محمود گلابچی و آرین حکیمی، ۶ گروه در مسابقه شرکت کردند که ۵ اثر به دبیرخانه رسید و پس از ارزیابی هیات داوران، سه طرح برتر انتخاب شدند. در این بخش نیز به ترتیب پرشیا قره‌گوزلو و بهزاد اتابکی رتبه اول، امیرحسین طاهری ومهران داوری رتبه دوم و لیلا عراقیان و علیزرضا بهزادی رتبه سوم را کسب کردند.

جعفری با تاکید بر اینکه مسابقات معماری بستری برای هم‌افزایی میان مدیریت شهری و جامعه حرفه‌ای است، تصریح کرد: شهرداری تهران تلاش دارد با استمرار این رویکرد، انتخاب طرح‌های شاخص را بر پایه رقابت حرفه‌ای، کیفیت طراحی و نوآوری استوار کند تا پروژه‌های شهری آینده، پاسخگوی نیازهای امروز و فردای شهروندان بوده و در ارتقاء هویت، سرزندگی و کیفیت فضاهای عمومی پایتخت نقش موثری ایفا کنند.

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران در پایان با اشاره به اهمیت برگزاری این مسابقات، گفت: شهردار تهران ضمن استقبال از اتخاذ چنین رویکردی در معاونت شهرسازی و معماری، از نمایشگاه آثار ارسال شده به این مسابقات بازدید کرد و آثار منتخب این مسابقه را مورد بررسی قرار داد.