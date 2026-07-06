چگونه در خانه محلول خوراکی «ORS» تهیه کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محلول خوراکی جبران کمآبی (ORS) یکی از سادهترین و مؤثرترین راهها برای پیشگیری و درمان کمآبی بدن است، در شرایطی که به محلول آماده ORS دسترسی ندارید، میتوانید با رعایت دقیق دستور تهیه، محلول خانگی تهیه کنید.
مواد لازم
یک لیتر آب جوشیده و سرد شده
یک قاشق چایخوری سرصاف نمک (حدود ۳ گرم)
۶ قاشق چایخوری سرصاف شکر (حدود ۱۸ گرم)
روش تهیه
ابتدا دستهای خود را با آب و صابون بشویید و از تمیز بودن ظرف تهیه محلول اطمینان حاصل کنید.
نمک و شکر را به یک لیتر آب جوشیده و سرد شده اضافه کنید.
محلول را بهخوبی هم بزنید تا نمک و شکر کاملاً در آب حل شوند.
در صورت تمایل، برای بهبود طعم محلول میتوان چند قطره آبلیمو به آن افزود.
روش مصرف
محلول را بهصورت جرعهجرعه، با حجم کم و در دفعات مکرر به بیمار بدهید.
این محلول برای کودکان و بزرگسالان مبتلا به کمآبی خفیف تا متوسط قابل استفاده است.
محلول تهیهشده را در یخچال نگهداری کنید و حداکثر تا ۲۴ ساعت مصرف کنید. پس از این مدت، باقیمانده محلول را دور ریخته و محلول تازه تهیه کنید.
نکات مهم
فقط از آب جوشیده و سرد شده استفاده کنید.
از آب آلوده یا مشکوک برای تهیه محلول استفاده نکنید.
رعایت بهداشت دستها و تمیز بودن ظروف هنگام تهیه محلول ضروری است.
هشدار درباره نوزادان زیر ۶ ماه
تهیه و مصرف محلول ORS خانگی برای نوزادان زیر ۶ ماه توصیه نمیشود، زیرا بدن نوزادان نسبت به تغییرات غلظت نمک و شکر بسیار حساس است. در صورت بروز کمآبی در این گروه سنی، فقط با نظر پزشک از محلول ORS آماده داروخانه استفاده شود.
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