به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سپاه جوادالائمه(ع) خراسان شمالی سردار حسین اکبری در جلسه تخصصی با مدیران روابط عمومی سپاه استان خراسان شمالی، با اشاره به ابعاد جنگ ترکیبی و رسانهای دشمن اظهار کرد: دشمن تلاش میکند با عملیات روانی و انتشار اخبار و روایتهای نادرست، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد؛ از این رو فعال بودن در عرصه رسانه و ارائه روایت دقیق، بهموقع و امیدآفرین از تحولات، یک ضرورت اساسی است.
وی در ادامه افزود: روابط عمومیها باید با شناخت دقیق میدان، در برابر روایتسازی دشمن منفعل نباشند و با استفاده از ظرفیتهای رسانهای، روایت صحیح و مقتدرانهای از توانمندیها، اقدامات و دستاوردهای جبهه مقاومت و ملت ایران ارائه دهند.
فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی با اشاره به تلاشهای آمریکا برای اثرگذاری بر معادلات منطقهای تصریح کرد: دشمن در عرصههای مختلف تلاش میکند اراده خود را بر ملت ایران تحمیل کند، اما تجربه نشان داده است که این فشارها و اقدامات، در برابر اراده و ایستادگی ملت ایران راه به جایی نخواهد برد.
اکبری درباره موضوع تنگه هرمز و امنیت آبراهههای منطقه نیز گفت: تلاشهای آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز بیثمر خواهد بود و مدیریت این آبراهه راهبردی در چارچوب منافع و حقوق ملت ایران دنبال میشود.
وی خاطرنشان کرد: این نبرد تا تحقق کامل حقوق ملت ایران ادامه خواهد داشت و دشمن باید بداند که ملت ایران در دفاع از منافع، امنیت و حقوق خود، مقتدرانه ایستاده است.
فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت فعالیت رسانهای مجموعههای روابط عمومی گفت: امروز روایتگری صحیح بخشی از میدان نبرد است و باید با برنامهریزی، سرعت عمل، دقت و اقتدار، اجازه ندهیم روایت دشمن بر افکار عمومی غلبه کند.
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