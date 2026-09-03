به گزارش خبرنگار مهر، علی متقیان صبح پنجشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: فرآیند ثبتنام دانشآموزان در استان با پیشرفت حدود ۸۵ درصدی در حال انجام است.
وی افزود: تاکنون ۸۰ درصد ابلاغ معلمان استان انجام شده و فرآیند ساماندهی نیروی انسانی نیز در حال پیگیری است.
متقیان با اشاره به وضعیت نقلوانتقالات فرهنگیان گفت: در فرآیند نقلوانتقالات، ۹۸۱ نفر شرکت کردند که از این تعداد ۴۰۵ نفر متقاضی انتقال به خارج از استان بودند و با بیش از ۵۶ درصد درخواستها موافقت شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی همچنین از تکمیل ثبتنام کتابهای درسی دانشآموزان دوره ابتدایی خبر داد و گفت: ثبتنام کتب درسی در این دوره ۱۰۰ درصد انجام شده است.
وی ادامه داد: طرح سنجش بدو ورود به مدرسه نیز با استقبال مناسب خانوادهها همراه بوده و تاکنون ۹۹ درصد دانشآموزان مشمول، سنجش شدهاند.
متقیان با اشاره به پروژههای آموزشی استان گفت: مدرسه سبز فردوسی از محل اعتبارات سفر رهبر شهید تأمین اعتبار شده است.
وی افزود: همزمان با آغاز سال تحصیلی، ۳۶ نمازخانه در مدارس استان به بهرهبرداری میرسد.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی همچنین از آمادهسازی ۱۴۲ فضای مدرسهای درونمدرسهای برای سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: ۳۶ مورد از این فضاها با مشارکت دهیاریها و خیران آماده شده است.
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