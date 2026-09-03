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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۵۸

ثبت‌نام کتاب‌های درسی دوره ابتدایی در خراسان شمالی ۱۰۰ درصد شد

ثبت‌نام کتاب‌های درسی دوره ابتدایی در خراسان شمالی ۱۰۰ درصد شد

بجنورد- مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی از تکمیل ۱۰۰ درصدی ثبت‌نام کتاب‌های درسی دانش‌آموزان دوره ابتدایی استان برای سال تحصیلی جدید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی متقیان صبح پنجشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: فرآیند ثبت‌نام دانش‌آموزان در استان با پیشرفت حدود ۸۵ درصدی در حال انجام است.

وی افزود: تاکنون ۸۰ درصد ابلاغ معلمان استان انجام شده و فرآیند ساماندهی نیروی انسانی نیز در حال پیگیری است.

متقیان با اشاره به وضعیت نقل‌وانتقالات فرهنگیان گفت: در فرآیند نقل‌وانتقالات، ۹۸۱ نفر شرکت کردند که از این تعداد ۴۰۵ نفر متقاضی انتقال به خارج از استان بودند و با بیش از ۵۶ درصد درخواست‌ها موافقت شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی همچنین از تکمیل ثبت‌نام کتاب‌های درسی دانش‌آموزان دوره ابتدایی خبر داد و گفت: ثبت‌نام کتب درسی در این دوره ۱۰۰ درصد انجام شده است.

وی ادامه داد: طرح سنجش بدو ورود به مدرسه نیز با استقبال مناسب خانواده‌ها همراه بوده و تاکنون ۹۹ درصد دانش‌آموزان مشمول، سنجش شده‌اند.

متقیان با اشاره به پروژه‌های آموزشی استان گفت: مدرسه سبز فردوسی از محل اعتبارات سفر رهبر شهید تأمین اعتبار شده است.

وی افزود: همزمان با آغاز سال تحصیلی، ۳۶ نمازخانه در مدارس استان به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی همچنین از آماده‌سازی ۱۴۲ فضای مدرسه‌ای درون‌مدرسه‌ای برای سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: ۳۶ مورد از این فضاها با مشارکت دهیاری‌ها و خیران آماده شده است.

کد مطلب 6936136

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