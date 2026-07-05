مسجد جمکران ۶ هزار خادم را برای میزبانی تشییع رهبر شهید بسیج کرد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آخوندزاده عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از آمادگی کامل آستان مقدس مسجد جمکران برای میزبانی از خیل عظیم زائران و ارادتمندان ولایت در مراسم تاریخی اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد و اظهار کرد: در راستای فراهمسازی شرایط مناسب برای حضور گسترده مردم، بیش از ۶ هزار خادم خواهر و برادر در بخشهای مختلف آستان سازماندهی شدهاند تا خدمات مورد نیاز زائران را به صورت منسجم و شبانهروزی ارائه کنند.
معاون اجرایی آستان مقدس مسجد جمکران افزود: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده و با تأکید تولیت این آستان مقدس بر تسهیل حضور زائران، فعالیت خادمان از روز یکشنبه آغاز شده و این خدمترسانی تا پایان روز چهارشنبه بدون وقفه ادامه خواهد داشت.
وی گفت: تمامی ظرفیتهای انسانی و اجرایی آستان مقدس مسجد جمکران برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم تاریخی بسیج شده است تا شرکتکنندگان بتوانند در فضایی آرام، منظم و ایمن در این آیین معنوی حضور یابند.
وی ادامه داد: خدمات پیشبینیشده در بخشهای مختلف به گونهای طراحی شده است که پاسخگوی نیازهای زائران در طول برگزاری مراسم باشد و امکان بهرهمندی آنان از امکانات فراهمشده با سهولت بیشتری مهیا شود.
آخوندزاده با اشاره به گستردگی حوزههای خدمترسانی بیان کرد: خادمان آستان در بخشهای انتظامات، راهنمایی زائران، اسکان، پذیرایی، بهداشت و درمان، حملونقل داخلی، نظافت، پشتیبانی و دیگر بخشهای مورد نیاز به صورت شبانهروزی در حال انجام وظیفه هستند.
وی افزود: هماهنگیهای لازم در تمامی بخشها انجام شده تا روند خدمترسانی با نظم و انسجام کامل دنبال شود و زائران در طول حضور خود در مسجد مقدس جمکران با کمترین دغدغه از خدمات پیشبینیشده بهرهمند شوند.
معاون اجرایی آستان مقدس مسجد جمکران خاطرنشان کرد: برنامهریزیها با هدف ایجاد شرایط مناسب برای حضور گسترده مردم در این مراسم تاریخی انجام شده و تلاش شده است تمامی امکانات موجود در مسیر خدمت به زائران به کار گرفته شود.
وی با تأکید بر روحیه خدمترسانی خادمان مسجد مقدس جمکران اظهار کرد: حضور در چنین مراسمی برای خادمان این آستان افتخار بزرگی محسوب میشود و تمامی نیروها با انگیزهای برخاسته از عشق به اهلبیت(ع) و ولایت، به صورت داوطلبانه و جهادی در عرصه خدمت حضور یافتهاند.
آخوندزاده ادامه داد: خادمان آستان مقدس مسجد جمکران با همه توان خود تلاش خواهند کرد تا زائران و شرکتکنندگان در این مراسم، حضوری همراه با آرامش، نظم و تکریم را تجربه کنند.
وی در پایان تصریح کرد: هدف از این برنامهریزی گسترده، فراهم کردن میزبانی شایسته از عاشقان و ارادتمندان انقلاب اسلامی است تا این مراسم متناسب با جایگاه والای مسجد مقدس جمکران و شأن زائران و شرکتکنندگان برگزار شود.
قم- معاون اجرایی مسجد جمکران از سازماندهی بیش از ۶ هزار خادم برای خدمترسانی شبانهروزی به زائران و شرکتکنندگان در مراسم اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، احمد آخوندزاده عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از آمادگی کامل آستان مقدس مسجد جمکران برای میزبانی از خیل عظیم زائران و ارادتمندان ولایت در مراسم تاریخی اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد و اظهار کرد: در راستای فراهمسازی شرایط مناسب برای حضور گسترده مردم، بیش از ۶ هزار خادم خواهر و برادر در بخشهای مختلف آستان سازماندهی شدهاند تا خدمات مورد نیاز زائران را به صورت منسجم و شبانهروزی ارائه کنند.
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