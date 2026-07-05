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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۲:۵۶

شورش کابینه نتانیاهو علیه دستگاه قضایی رژیم؛ تل‌آویو در بن‌بست سیاسی

شورش کابینه نتانیاهو علیه دستگاه قضایی رژیم؛ تل‌آویو در بن‌بست سیاسی

کابینه نتانیاهو با سرپیچی از حکم دیوان عالی، عملاً وارد تقابل با دستگاه قضایی رژیم شد. این اقدام بی‌سابقه، خشم اپوزیسیون و هشدارهای عمومی در اراضی اشغالی را به همراه داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر،کابینه نتانیاهو در جلسه روز یکشنبه خود به شکلی بی‌سابقه، حکم دیوان عالی رژیم صهیونیستی در خصوص فعالیت‌های شورای پخش را باطل اعلام کرد. این تنش پس از آن بالا گرفت که دیوان عالی رژیم مانع از انتصابات جدید کابینه در سازمان پخش شده بود.

این اقدام جنجالی با واکنش تند چهره‌های سیاسی اپوزیسیون مواجه شده است. «یائیر لاپید» و «نفتالی بنت» با هشدار نسبت به فروپاشی حاکمیت قانون در اراضی اشغالی، این رفتار کابینه را عاملی برای ایجاد هرج‌ومرج در خیابان‌ها توصیف کردند. «اسحاق هرتزوگ» نیز با تأکید بر اینکه عبور از حکم دادگاه (رژیم) خط قرمز است، نسبت به پیامدهای این بحران برای انسجام داخلی صهیونیست‌ها هشدار داد.

ناظران سیاسی این تقابل را نشانه‌ای دیگر از بحران ساختاری و تعمیق شکاف‌های سیاسی در اراضی اشغالی می‌دانند که حاکمیت این رژیم را بیش از پیش با چالش‌های داخلی مواجه کرده است.

کد مطلب 6880413

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