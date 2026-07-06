تصادفات رانندگی در اصفهان و فلاورجان ۶ مصدوم پاشت

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حوادث ترافیکی امروز، ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵، اظهار داشت: دو حادثه رانندگی در شهرستان‌های اصفهان و فلاورجان به مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان گزارش شد که بلافاصله نیروهای امدادی برای امدادرسانی به محل‌های حادثه اعزام شدند.

وی در تشریح جزئیات حادثه نخست در کلان‌شهر اصفهان گفت: در ساعت ۱۳:۳۴ امروز، تصادف میان یک دستگاه موتورسیکلت و یک خودروی سواری (با مشخصات نامشخص) در خیابان اردیبهشت شمالی رخ داد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، یک واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شد. در این حادثه ۳ نفر شامل یک زن و دو مرد دچار مصدومیت شدند که پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، جهت تکمیل روند درمان به بیمارستان امین منتقل شدند.

عابدی همچنین به حادثه دوم در شهرستان فلاورجان اشاره کرد و افزود: در ساعت ۱۴:۰۲ امروز نیز تصادف دو دستگاه موتورسیکلت در پیربکران، میدان آسیاب، به اورژانس اعلام شد.

وی با بیان اینکه یک واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل حادثه اعزام شد، تصریح کرد: این حادثه ۳ مصدوم مرد به همراه داشت که از این تعداد، یک نفر جهت انتقال به مرکز درمانی «شفای کلیشاد» اعزام شد و دو مصدوم دیگر از اعزام به مرکز درمانی خودداری کردند.