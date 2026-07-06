حمزه محمدی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:همزمان با برگزاری آیین باشکوه وداع، تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، ۴۰ تیم عملیاتی جمعیت هلال‌احمر از استان‌های ایلام، کرمانشاه و خوزستان به کشور عراق اعزام شدند.

وی عنوان کرد: هدایت و هماهنگی این تیم‌ها بر عهده امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان ایلام و نماینده سازمان امداد و نجات در کشور عراق، قرار دارد.

محمدی مقدم اضافه کرد:این تیم‌های عملیاتی با بهره‌گیری از نیروهای متخصص، آمبولانس‌ها و تجهیزات امدادی، در مسیرهای تردد و نقاط پیش‌بینی‌شده مستقر شده‌اند تا با آمادگی کامل، خدمات امداد و نجات، پاسخگویی به حوادث احتمالی و تأمین ایمنی زائران و عزاداران را در طول برگزاری این مراسم معنوی در کشور عراق ارائه کنند.