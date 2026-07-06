به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح دوشنبه در حاشیه بازدید از موکب های خدمت رسانی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی، نیروهای امدادی، خدماتی، نظامی و انتظامی استان با تمام توان در میدان حضور دارند تا خدمات شایسته‌ای به زائران مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید ارائه کنند.

وی با بیان اینکه برای خدمت‌رسانی گسترده به زائران برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است، افزود: استقرار ۱۰۰ موکب در سطح خراسان جنوبی و ۸۵ موکب در جوار حرم مطهر امام رضا (ع) پیش‌بینی شده و استان آمادگی کامل برای پذیرایی از زائران و دلدادگان رهبر شهید را دارد.

استاندار خراسان جنوبی از همراهی مردم و اعضای ستاد اربعین استان قدردانی کرد و گفت: این آمادگی نتیجه همدلی مردم و هماهنگی مطلوب میان دستگاه‌های مختلف اجرایی و خدمات‌رسان است.

هاشمی با قدردانی از تلاش نیروهای مسلح، سپاه انصارالرضا (ع)، بسیج سازندگی و سایر مجموعه‌های خدمت‌رسان افزود: همه این مجموعه‌ها چه در خراسان جنوبی و چه در مشهد مقدس با روحیه جهادی در حال خدمت به زائران هستند.

وی با تأکید بر اینکه اسکان و پذیرایی زائران به صورت شبانه‌روزی پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: سه وعده غذایی شامل صبحانه، ناهار و شام برای زائران تدارک دیده شده و تمامی دستگاه‌های امدادی از جمله هلال‌احمر، اورژانس و سایر نهادهای خدمات‌رسان نیز در آماده‌باش کامل قرار دارند.

استاندار خراسان جنوبی با دعوت از زائران به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی خاطرنشان کرد: از همه عاشقان و دلدادگان رهبر شهید که عازم مشهد مقدس هستند درخواست می‌کنم با صبر، آرامش و رعایت مقررات رانندگی سفر کنند تا شاهد هیچ حادثه ناگواری در جاده‌ها نباشیم.

هاشمی همچنین از شهردار بیرجند برای برپایی موکب بزرگ در خروجی شهر و فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) به دلیل حضور مؤثر و شبانه‌روزی در عرصه خدمت قدردانی کرد و گفت: همه این اقدامات برای ادای بخشی از دین به رهبر شهید و خدمت به زائران این مراسم تاریخی انجام می‌شود.

وی در پایان از کمیته اطلاع‌رسانی، اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی، آموزش و پرورش، مجموعه حمل‌ونقل، هلال‌احمر، اورژانس، معاونان استانداری، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و همه عوامل اجرایی که در خدمت‌رسانی به زائران مشارکت دارند، تقدیر کرد.