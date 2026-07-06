دعوت از مردم مازندران برای حضور در مراسم تشییع «رهبر شهید» در قم ومشهد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری مراسم تشییع «رهبر شهید انقلاب اسلامی»، از مردم استان مازندران دعوت شده است تا با حضور در این آیین، در مراسم بدرقه و تشییع آقای شهید ایران در قم ومشهد شرکت کنند.
بر اساس اطلاعیه منتشرشده، برای زائرانی که راهی مشهد مقدس میشوند، منطقه ۱۲ این شهر به عنوان محل میزبانی پیشبینی شده و سامانه تلفنی ۰۵۱۵۱۵۱ به صورت شبانهروزی آماده پاسخگویی و راهنمایی زائران خواهد بود. همچنین ثبتنام متقاضیان از طریق سامانه «باید برخاست» انجام میشود.
همچنین در شهر مقدس قم نیزتا ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵، تعدادی از بقاع متبرکه و امامزادگان برای اسکان رایگان زائران تجهیز شدهاند.
بر اساس این گزارش، خدماتی از جمله اسکان، پذیرایی در وعدههای صبحانه، ناهار و شام، پارکینگ، سرویسهای بهداشتی، حمام و برنامههای فرهنگی برای شرکتکنندگان در این مراسم پیشبینی شده است.
امامزادگان و بقاع متبرکه متعددی در قم از جمله امامزاده علی بن جعفر، امامزاده احمد بن قاسم، امامزادگان موسی مبرقع و چهل اختران، امامزاده شاه سید علی و دیگر اماکن مذهبی برای پذیرش زائران آماده شدهاند.
همچنین بقاع متبرکه واقع در محورهای منتهی به قم، از جمله امامزاده جعفر(ع) در مسیر اراک–قم، امامزاده عبدالله(ع) در جاده اصفهان و امامزاده محمد غائب(ع) در محور دلیجان–سلفچگان نیز به زائران خدمات اسکان و رفاهی ارائه خواهند کرد.
نظر شما