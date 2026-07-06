منصور شیشهفروش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات جلسه ستاد مدیریت بحران استان که به منظور هماهنگی در ارائه خدمات فوریتی و درمانی به زائران برگزار شد، اظهار کرد: با هدف تأمین سلامت زائران و ارائه خدمات فوریتی درمانی در مراسم شکوهمند و جاوید بدرقه قائد شهید امت، هماهنگیهای لازم برای اعزام و استقرار تجهیزات پیشرفته درمانی انجام شده است.
وی افزود: در همین راستا، بیمارستان ۶۴ تختخوابی تخصصی و فوقتخصصی سیار شهید آیتالله صدوقی نیروی زمینی سپاه اصفهان از تاریخ ۱۳ تیر ماه در محل ورودی مسجد مقدس جمکران (از سمت حرم مطهر) مستقر شده و آماده ارائه خدمات درمانی به زائران است.
حضور ۸۶ کادر درمان و ارائه خدمات تخصصی به زائران
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی و تخصصی این بیمارستان سیار تصریح کرد: این مجموعه درمانی با بهرهگیری از یک تیم ۸۶ نفره شامل پزشکان متخصص، پرستاران و کادر درمان مجرب در رشتههای داخلی، اطفال، جراحی عمومی، ارتوپدی، زنان و طب اورژانس فعال است.
وی ادامه داد: علاوه بر بخشهای بستری و ویزیت تخصصی، امکانات و تجهیزات کامل پاراکلینیکی شامل آزمایشگاه، بخش تصویربرداری، رادیولوژی، داروخانه و سایر بخشهای پشتیبان در این بیمارستان مستقر شده و روزانه به بیش از ۲ هزار نفر از مراجعهکنندگان و زائران خدمات رایگان درمانی ارائه میدهد.
کارنامه درخشان بیمارستان سیار صدوقی در بحرانهای ملی
شیشهفروش در بخش دیگری از این گفتگو به سوابق ارزشمند و درخشان بیمارستان سیار شهید صدوقی اصفهان در بحرانهای گذشته اشاره کرد و گفت: این بیمارستان در طول سالهای گذشته همواره بازوی توانمند مدیریت بحران در کشور بوده است؛ از جمله سوابق درخشان آن میتوان به خدماترسانی به زلزلهزدگان سرپلذهاب در استان کرمانشاه و ارائه خدمات درمانی در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر اشاره کرد.
وی خاطرنشان کرد: این مرکز همچنین در سیلابهای سهمگین استانهای خوزستان، لرستان و گلستان در بخش امداد و درمان فعال بود و در دوران سخت اپیدمی کرونا نیز خدمات شایانی در استانهای قم، مازندران، تهران و شهرستان کاشان ارائه کرد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان یادآور شد: ارائه خدمات درمانی به زائران اربعین حسینی در مرز مهران در سال گذشته نیز از دیگر اقدامات موثر این بیمارستان سیار بوده است که نشاندهنده آمادگی بالا و تجربه ارزشمند کادر درمان این مجموعه در شرایط اضطراری و تجمعات انبوه است.
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