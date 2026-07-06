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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷

بیمارستان سیار سپاه اصفهان در جمکران مستقر شد؛خدمات‌رسانی به ۲۰۰۰ زائر

بیمارستان سیار سپاه اصفهان در جمکران مستقر شد؛خدمات‌رسانی به ۲۰۰۰ زائر

اصفهان- مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از استقرار بیمارستان ۶۴ تختخوابی تخصصی و فوق‌تخصصی سیار شهید آیت‌الله صدوقی نیروی زمینی سپاه در ورودی مسجد مقدس جمکران خبر داد.

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات جلسه ستاد مدیریت بحران استان که به منظور هماهنگی در ارائه خدمات فوریتی و درمانی به زائران برگزار شد، اظهار کرد: با هدف تأمین سلامت زائران و ارائه خدمات فوریتی درمانی در مراسم شکوهمند و جاوید بدرقه قائد شهید امت، هماهنگی‌های لازم برای اعزام و استقرار تجهیزات پیشرفته درمانی انجام شده است.

وی افزود: در همین راستا، بیمارستان ۶۴ تختخوابی تخصصی و فوق‌تخصصی سیار شهید آیت‌الله صدوقی نیروی زمینی سپاه اصفهان از تاریخ ۱۳ تیر ماه در محل ورودی مسجد مقدس جمکران (از سمت حرم مطهر) مستقر شده و آماده ارائه خدمات درمانی به زائران است.

حضور ۸۶ کادر درمان و ارائه خدمات تخصصی به زائران

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی و تخصصی این بیمارستان سیار تصریح کرد: این مجموعه درمانی با بهره‌گیری از یک تیم ۸۶ نفره شامل پزشکان متخصص، پرستاران و کادر درمان مجرب در رشته‌های داخلی، اطفال، جراحی عمومی، ارتوپدی، زنان و طب اورژانس فعال است.

وی ادامه داد: علاوه بر بخش‌های بستری و ویزیت تخصصی، امکانات و تجهیزات کامل پاراکلینیکی شامل آزمایشگاه، بخش تصویربرداری، رادیولوژی، داروخانه و سایر بخش‌های پشتیبان در این بیمارستان مستقر شده و روزانه به بیش از ۲ هزار نفر از مراجعه‌کنندگان و زائران خدمات رایگان درمانی ارائه می‌دهد.

کارنامه درخشان بیمارستان سیار صدوقی در بحران‌های ملی

شیشه‌فروش در بخش دیگری از این گفتگو به سوابق ارزشمند و درخشان بیمارستان سیار شهید صدوقی اصفهان در بحران‌های گذشته اشاره کرد و گفت: این بیمارستان در طول سال‌های گذشته همواره بازوی توانمند مدیریت بحران در کشور بوده است؛ از جمله سوابق درخشان آن می‌توان به خدمات‌رسانی به زلزله‌زدگان سرپل‌ذهاب در استان کرمانشاه و ارائه خدمات درمانی در استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: این مرکز همچنین در سیلاب‌های سهمگین استان‌های خوزستان، لرستان و گلستان در بخش امداد و درمان فعال بود و در دوران سخت اپیدمی کرونا نیز خدمات شایانی در استان‌های قم، مازندران، تهران و شهرستان کاشان ارائه کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان یادآور شد: ارائه خدمات درمانی به زائران اربعین حسینی در مرز مهران در سال گذشته نیز از دیگر اقدامات موثر این بیمارستان سیار بوده است که نشان‌دهنده آمادگی بالا و تجربه ارزشمند کادر درمان این مجموعه در شرایط اضطراری و تجمعات انبوه است.

کد مطلب 6880741

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