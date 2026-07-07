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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۶

خسارت ۱۰۰ میلیارد ریالی سیلاب به محور الند خوی؛ مسیر بازگشایی شد

خسارت ۱۰۰ میلیارد ریالی سیلاب به محور الند خوی؛ مسیر بازگشایی شد

فرماندار خوی با اشاره خسارت بیش از ۱۰۰ میلیارد ریالی سیلاب اخیر در محور کوهستانی الند، گفت: با بسیج امکانات و نیروهای راهداری، مسیر ارتباطی این محور به طور موقت بازگشایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین آزاد در این زمینه اظهار کرد: در پی بارش‌های شدید دو روز گذشته، بخش‌هایی از محور الند در بخش صفائیه دچار خسارت شد که از نخستین ساعات صبح با حضور میدانی در منطقه، وضعیت راه‌ها، روستاهای آسیب‌دیده و روند خدمات‌رسانی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این بازدید علاوه بر بررسی محور آسیب‌دیده، از ۶ روستای محروم و مرزی منطقه و همچنین روستای طوره در نقطه صفر مرزی ایران و ترکیه نیز بازدید و مسائل و نیازهای مردم از نزدیک پیگیری شد.

فرماندار خوی با قدردانی از حضور به‌موقع نیروهای راهداری گفت: با وجود شرایط سخت و وقوع سیلاب در ساعات شب، نیروهای راهداری بلافاصله در محل حاضر شدند و با ایمن‌سازی مسیر و ایجاد راه عبور موقت، از قطع کامل ارتباط منطقه جلوگیری کردند.

آزاد با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تسریع در بازسازی محور الند افزود: درخواست اعزام ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز از ستاد مدیریت بحران آذربایجان‌غربی ارائه شده و با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، عملیات ترمیم، ایمن‌سازی و بازسازی مسیر در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

کد مطلب 6881760

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