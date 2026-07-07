خسارت ۱۰۰ میلیارد ریالی سیلاب به محور الند خوی؛ مسیر بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین آزاد در این زمینه اظهار کرد: در پی بارشهای شدید دو روز گذشته، بخشهایی از محور الند در بخش صفائیه دچار خسارت شد که از نخستین ساعات صبح با حضور میدانی در منطقه، وضعیت راهها، روستاهای آسیبدیده و روند خدماترسانی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در این بازدید علاوه بر بررسی محور آسیبدیده، از ۶ روستای محروم و مرزی منطقه و همچنین روستای طوره در نقطه صفر مرزی ایران و ترکیه نیز بازدید و مسائل و نیازهای مردم از نزدیک پیگیری شد.
فرماندار خوی با قدردانی از حضور بهموقع نیروهای راهداری گفت: با وجود شرایط سخت و وقوع سیلاب در ساعات شب، نیروهای راهداری بلافاصله در محل حاضر شدند و با ایمنسازی مسیر و ایجاد راه عبور موقت، از قطع کامل ارتباط منطقه جلوگیری کردند.
آزاد با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای تسریع در بازسازی محور الند افزود: درخواست اعزام ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز از ستاد مدیریت بحران آذربایجانغربی ارائه شده و با هماهنگیهای صورتگرفته، عملیات ترمیم، ایمنسازی و بازسازی مسیر در کوتاهترین زمان ممکن انجام خواهد شد.
فرماندار خوی با اشاره خسارت بیش از ۱۰۰ میلیارد ریالی سیلاب اخیر در محور کوهستانی الند، گفت: با بسیج امکانات و نیروهای راهداری، مسیر ارتباطی این محور به طور موقت بازگشایی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین آزاد در این زمینه اظهار کرد: در پی بارشهای شدید دو روز گذشته، بخشهایی از محور الند در بخش صفائیه دچار خسارت شد که از نخستین ساعات صبح با حضور میدانی در منطقه، وضعیت راهها، روستاهای آسیبدیده و روند خدماترسانی مورد بررسی قرار گرفت.
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