به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل آموزش و پرورش استان قم در اطلاعیه‌ای محل‌های پذیرش اسکان در ایام برگزاری مراسم بزرگ بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب را اعلام کرد.

بر این اساس، «ستاد مرکزی ناحیه ۱» در ابتدای زاویه (خیابان قدس) مدرسه شرافت و «ستاد مرکزی ناحیه ۲» در ورودی جاده ساوه مدرسه سیدابراهیم فاتحی به عنوان مراکز پذیرش معرفی شده‌اند.

همچنین «ستاد مرکزی ناحیه ۳» در عوارضی قم ـ تهران و «ستاد مرکزی ناحیه ۴» در ورودی جاده اراک، امامزاده شاه سید جمال‌الدین برای اسکان پیش‌بینی شده است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است که «معاونت پرورشی و فرهنگی» در ورودی جاده قدیم اصفهان، اردوگاه دانش‌آموزی ۱۵ خرداد و «ستاد مرکزی استان» در خیابان شهدای توکلی‌بینا، نبش کوچه ۱۵ به عنوان دیگر مراکز پذیرش اسکان تعیین شده‌اند.