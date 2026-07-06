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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۱

محل‌های پذیرش اسکان آموزش و پرورش قم برای مراسم تشییع رهبر انقلاب

محل‌های پذیرش اسکان آموزش و پرورش قم برای مراسم تشییع رهبر انقلاب

قم- فهرست محل‌های پذیرش اسکان فرهنگیان و زائران در ایام برگزاری مراسم بزرگ بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب را اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل آموزش و پرورش استان قم در اطلاعیه‌ای محل‌های پذیرش اسکان در ایام برگزاری مراسم بزرگ بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب را اعلام کرد.

بر این اساس، «ستاد مرکزی ناحیه ۱» در ابتدای زاویه (خیابان قدس) مدرسه شرافت و «ستاد مرکزی ناحیه ۲» در ورودی جاده ساوه مدرسه سیدابراهیم فاتحی به عنوان مراکز پذیرش معرفی شده‌اند.

همچنین «ستاد مرکزی ناحیه ۳» در عوارضی قم ـ تهران و «ستاد مرکزی ناحیه ۴» در ورودی جاده اراک، امامزاده شاه سید جمال‌الدین برای اسکان پیش‌بینی شده است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است که «معاونت پرورشی و فرهنگی» در ورودی جاده قدیم اصفهان، اردوگاه دانش‌آموزی ۱۵ خرداد و «ستاد مرکزی استان» در خیابان شهدای توکلی‌بینا، نبش کوچه ۱۵ به عنوان دیگر مراکز پذیرش اسکان تعیین شده‌اند.

کد مطلب 6880795

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